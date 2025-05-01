Війна в Україні

Борщ без свинини? В армії з’являться кошерні та халяльні сухпайки

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 01 Травня 2025, 11:00
їжа військових
Фото Армія.Inform
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