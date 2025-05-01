Борщ без свинини? В армії з’являться кошерні та халяльні сухпайки

Відтепер у польових умовах військовослужбовці зможуть харчуватися відповідно до релігійних потреб. Міноборони офіційно дозволило закупівлю халяльних та кошерних сухпайків.

Які нововведення для військовослужбовців

Уряд затвердив нову технічну специфікацію для добових раціонів. Уперше на офіційному рівні дозволено закупівлю сухпайків, які відповідають стандартам Халяль та Кашруту.

Ми прагнемо створити справді людиноцентричну систему харчування, яка враховує релігійні переконання наших захисників.

Про це повідомила директорка програми харчування агенції Державний оператор тилу Галина Літош.

Що саме в раціоні

Кожен набір містить три повноцінні прийоми їжі — сніданок, обід і вечерю. У комплекті:

готові перші страви (борщ або суп з м’ясом);

другі страви (каші з м’ясом або овочі);

хлібобулочні вироби (галети, сухарі);

напої (чай, кава);

додаткові компоненти (джем, мед, спеції, серветки тощо).

Особливість нововведення — адаптація меню до вимог ісламу та юдаїзму. Наприклад, у халяльних пайках не буде свинини, а у кошерних — жодних заборонених інгредієнтів, зокрема й суміші м’яса і молока.

Стандарти, сертифікати та сучасна упаковка

Продукти повинні бути сертифіковані органами в Україні або за кордоном. Для халяльної продукції (мусульманські країни), для кошерної — відповідні єврейські організації.

Також усі страви фасуватимуть у реторт-пакети, тобто у герметичну упаковку, яка дозволяє довго зберігати їжу без втрати якості.

Завдяки такій технології, їжа не псується навіть у складних польових умовах. Її не потрібно готувати, варто лише розігріти.

Про це зазначив підполковник Максим Кайола.

Попереду — тендер і виробництво

Найближчим часом агенція Державний оператор тилу планує оголосити тендер на закупівлю сухпайків за оновленими стандартами. Очікується, що виробники запропонують варіанти, які відповідатимуть як релігійним вимогам, так і нормам безпеки та поживності.

Проте створення інклюзивного харчування потребує більше ресурсів, щоб втілити задумане у реальність.

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