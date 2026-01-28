Гороскоп на 29 січня 2026: обирай не тимчасові вигоди, а внутрішнє задоволення

29 січня вчись відпускати те, що більше не служить, довіряй своїй силі та інтуїції, цінуй справжніх друзів, прислухайся до внутрішніх бажань і мрій.

Приймай свої емоції й очищуй серце, керуйся усвідомленістю й свободою, обирай сенс замість зовнішніх вигод, цінуй глибокі стосунки.

Роби кроки, що поєднують внутрішню силу, чесність і гармонію, щоб рухатися вперед легко та впевнено, з душею, відкритою для нового.

Гороскоп на 29 січня 2026 для всіх знаків Зодіаку