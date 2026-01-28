Гороскоп на 29 січня 2026: обирай не тимчасові вигоди, а внутрішнє задоволення

- Близнята: повернися до відкладених планів і ідей, зрозумій, що тебе стримувало, і рухайся впевненіше, залишаючи позаду зайві сумніви та обмеження.
- Діва: відрізняй глибокі дружні зв’язки від поверхневих, цінуй тих, хто пройшов із тобою шлях змін і росту, і поважай людей, що знають тебе справжнього.
- Стрілець: цінуй свободу, поєднуй її з усвідомленістю та відповідальністю, відкидай старі обмеження й прописуй власну історію, щоб рухатися вперед чесно і сильно.
Гороскоп на 29 січня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 29 січня 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 29 січня 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, час знову запускати плани й ідеї, які ти відкладав. 29 січня приходить ясність: ти розумієш, що саме тебе стримувало.
Це усвідомлення допомагає рухатися розумніше, впевненіше і без зайвих сумнівів. Коли знаєш, що залишаєш позаду, дорога вперед стає простішою.
Гороскоп на 29 січня 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Раку, настає час емоційно очиститися й бути чесним із собою. Те, що ти довго тримав усередині — сум, образи, невисловлені почуття — варто випустити.
29 січня це приносить полегшення: емоції перестають тиснути, а сльози допомагають зцілитися. Коли відпускаєш зайве, з’являється місце для нового росту.
Гороскоп на 29 січня 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 січня 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, настає момент подивитися на дружбу чесно й відрізнити глибокі зв’язки від поверхневих. Ті, хто пройшов із тобою шлях змін і росту, — і є твоя справжня опора.
29 січня варто цінувати й берегти людей, які знають тебе справжнього і залишаються не через зручність, а через спільну історію. Саме з такими людьми виникає відчуття обраної сім’ї та внутрішньої стабільності.
Гороскоп на 29 січня 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 січня 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 січня 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 січня 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, якщо близькість здавалася далекою або недосяжною, засіб починається з вразливості. Рухайся до бажаного, замість того, щоб репетирувати розбите серце.
Відпусти трагічні сценарії, які ти прокручував у голові 29 січня. Кохання не завжди приходить у драматичних актах, іноді воно шепоче в тихі моменти. Довіряй новим починанням.
Гороскоп на 29 січня 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп на 29 січня 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
