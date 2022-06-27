Родительство

Бабушки коворят, что до трех лет не стоит, но ведь сезон витаминов! С какого возраста ребенку можно черешню, вишню и клубнику?

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 27 июня 2022, 09:00
С какого возраста ребенку можно давать сезонные ягоды
Фото: Unsplash

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