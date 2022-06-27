Бабушки коворят, что до трех лет не стоит, но ведь сезон витаминов! С какого возраста ребенку можно черешню, вишню и клубнику?

Лето — это сезон витаминов и праздник живота одновременно! Летние ягоды и фрукты манят, да и останавливать себя нет смысла: ведь наш организм так нуждается в природных витаминах. Особенно всевозможные вишни, черешни и клубники любят детишек.

Но как быть, если не знаешь: можно ли твоему ребенку есть эти продукты или нет, если ему ещё нет трех лет?

Действительно ли детский организм не может принимать сезонные ягоды, или это лишь предрассудки наших бабушек, рассказала педиатр и детский невролог Ирина Платонова.

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Когда давать ребенку сезонные ягоды?

По её словам, абсолютно все ягоды можно вводить в рацион ребенка уже с 6 месяцев. Сюда относятся не только вишни, черешни и клубника, но и ежевика и малина.

Клубника, несмотря на все убеждения, на самом деле не относится к самым распространенным аллергенам.

Что же тогда за реакция у ребенка может быть после употребления клубники?

Ирина Платонова убеждает: небольшие покраснения вокруг рта являются не аллергией, а обычной реакцией кожи на кислоты, содержащиеся в клубнике.

— Если у твоего ребенка появилось такое покраснение, прямо перед следующим употреблением этой ягоды смазать вокруг ротика детским кремом.

Главное правило — мыть все ягоды и фрукты, даже если это домашние, ничем не обработанные, выращенные в горшке растения.

Кстати, летом также нужно помнить о безопасности во время прогулок во дворе, под палящим солнцем. Что делать, если твой ребенок получил солнечные ожоги — читай в материале.

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