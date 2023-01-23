Разрыв сердца от испуга из-за взрывов! Как родителям выявить пороки сердца у ребенка и предупредить инфаркт

Во время войны зафиксировано уже несколько случаев смерти детей от испуга в результате вражеских обстрелов. 10 января от сердечного приступа скончалась шестилетняя Эля, в то время как россияне обстреляли центр Авдеевки.

У девочки было заболевание, которое могло дать осложнение на сердце. Также в Очакове умер трехлетний мальчик из-за испуга. Маленькое сердечко буквально разорвалось от сильного взрыва.

Детский сердечный приступ — хоть и редкое явление, но очень опасное. Как правило, ему предшествуют врожденные или приобретенные пороки сердца.

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Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Вера Горбачева рассказала 24 Каналу, как родителям выявить сердечно-сосудистые болезни у своих детей и как часто случается разрыв сердца вследствие стресса.

Детский сердечный приступ: причины

Врач рассказывает, что внезапная смерть в результате острого инфаркта миокарда встречается у около 2–3% умерших до 22 лет.

Причинами детского сердечного приступа могут быть:

врожденные пороки сердца — их имеет около 1% новорожденных; приобретенные пороки сердца — то есть те, которые развиваются у ребенка уже после рождения; тупая травма грудной клетки — может быть результатом несчастного случая.

Самые распространенные болезни сердца у детей

Ревматическая болезнь сердца

Если говорить о приобретенных пороках сердца, то ревматическая болезнь является наиболее распространенным типом. Ежегодно она поражает 33,4 миллиона человек.

Причиной развития этого заболевания может быть запущенный стрептококковый фарингит или стрептококковая ангина. Впрочем, если лечить ангину антибиотиками, то ревматическая болезнь сердца вряд ли возникнет.

Ревматическую болезнь следует лечить немедленно после постановки диагноза, ведь она ослабляет клапаны между камерами сердца и приводит к поражению сердца.

Болезнь Кавасаки

Болезнь Кавасаки поражает 9-20 детей из каждых 100 000 малышей в возрасте до пяти лет. Она может вызвать инфаркт миокарда в результате поражения коронарных артерий.

Симптомы болезни Кавасаки:

внезапная лихорадка;

сыпь;

раздражение и покраснение белков глаз;

раздражение и воспаление рта, губ и горла;

опухшие лимфатические железы;

отек или припухлость конечностей.

Также опасными приобретенными заболеваниями сердца, которые могут возникать у детей, являются миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки, удерживающей сердце).

Как выявить болезни сердца у детей

Для того чтобы вовремя начать лечение и предотвратить инфаркт у ребенка, родителям нужно внимательно следить за здоровьем своего малыша.

Нужно немедленно обратиться к кардиологу, если у ребенка:

плохой аппетит;

тошнота и рвота;

холодные руки и ноги;

бледность;

учащенное дыхание и сердцебиение;

низкое давление;

нерегулярный пульс;

боли в грудной клетке.

Особое внимание следует обратить при жалобах на загрудинную боль, которая возникает на фоне физической нагрузки или на боль, которая сопровождается головокружением и потерей сознания, — говорит Горбачева.

Даже если у ребенка неизлечимая болезнь, то опускать руки не стоит. Ведь медики могут контролировать течение заболевания, поддерживать, облегчать состояние и сопровождать малыша и его родителей во время болезни.

Если вы проживаете в местности, в которой опасно, лучше найти возможность переехать на время, чтобы малыши не пугались и не видели войны.

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