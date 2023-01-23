Розрив серця від переляку через вибухи! Як батькам виявити вади серця в дитини та попередити інфаркт

Під час війни зафіксовано вже кілька випадків смерті дітей від переляку внаслідок ворожих обстрілів. 10 січня від серцевого нападу померла шестирічна Еля в той час, як росіяни обстріляли центр Авдіївки.
Дівчинка мала захворювання, яке могло дати ускладнення на серце. Також в Очакові помер трирічний хлопчик через переляк. Маленьке сердечко буквально розірвалось від сильного вибуху.
Дитячий серцевий напад — хоч і рідкісне явище, але дуже небезпечне. Як правило, йому передують вроджені чи набуті вади серця.
Кандидатка медичних наук, лікарка-кардіолог Віра Горбачова розповіла 24 Каналу, як батькам виявити серцево-судинні хвороби у своїх дітей та як часто трапляється розрив серця внаслідок стресу.
Лікарка розповідає, що раптова смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда зустрічається близько у 2–3% померлих до 22 років.
Причинами дитячого серцевого нападу можуть бути:
Якщо говорити про набуті вади серця, то ревматична хвороба є найпоширенішим типом. Щороку вона вражає 33,4 мільйона людей.
Причиною розвитку цього захворювання може бути запущений стрептококовий фарингіт або стрептококова ангіна. Утім якщо лікувати ангіну антибіотиками, то ревматична хвороба серця навряд чи виникне.
Ревматичну хворобу потрібно лікувати негайно після постановки діагнозу, адже вона послаблює клапани між камерами серця й призводить до ураження серця.
Хвороба Кавасакі вражає 9-20 дітей з кожних 100 000 малюків віком до п’яти років. Вона може спричинити інфаркт міокарда внаслідок ураження коронарних артерій.
Симптоми хвороби Кавасакі:
Також небезпечними набутими захворюваннями серця, які можуть виникати в дітей, є міокардит (запалення серцевого м’яза) і перикардит (запалення оболонки, яка утримує серце).
Для того щоб вчасно почати лікування та запобігти інфаркту в дитини, батькам потрібно уважно стежити за здоров’ям свого малюка.
Потрібно негайно звернутись до кардіолога, якщо в дитини:
Особливу увагу треба звернути при скаргах на загрудинний біль, який виникає на фоні фізичного навантаження або на біль, який супроводжується запамороченням та втратою свідомості, — каже Горбачова.
Особливу увагу треба звернути при скаргах на загрудинний біль, який виникає на фоні фізичного навантаження або на біль, який супроводжується запамороченням та втратою свідомості, — каже Горбачова.
Навіть якщо дитина має невиліковну хворобу, то опускати руки не варто. Адже медики можуть контролювати перебіг захворювання, підтримувати, полегшувати стан та супроводжувати малюка та його батьків під час недугу.
Якщо ви проживаєте у місцевості, в якій небезпечно, краще знайти можливість переїхати на певний час, щоб малеча не лякалася і не бачила війни.
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