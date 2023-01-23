Батьківство

Розрив серця від переляку через вибухи! Як батькам виявити вади серця в дитини та попередити інфаркт

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Січня 2023, 09:00
Розрив серця від переляку через вибухи! Як батькам виявити вади серця в дитини та попередити інфаркт
Фото: Pexels

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