Батьківство

Це не кінець життя! Найпоширеніші міфи про дитячу паліативну допомогу та як її отримати в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 16:00
Паліативна допомога дітям в Україні - все, що потрібно знати
Фото: Pexels

Більше новин
Бомбочка
Повний релакс та маса задоволення: як зробити бомбочку для ванни
Бутерброди
Бутерброди на Новий рік 2023: цікаві варіанти закусок
Це не кінець життя! Найпоширеніші міфи про дитячу паліативну допомогу та як її отримати в Україні
Різдвяні страви: що має бути на столі на Святвечір. 12 страв від редакції Вікон
ЄМиколай — благодійна ініціатива здійснення дитячих мрій
Здійсни бажання дитини: як подарувати свято через платформу єМиколай
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Наслідки вчорашньої вечірки наздоганяють сьогодні? Як швидко прибрати перегар
Офісний синдром - що це та як йому запобігти
Офісний синдром виникає і вдома також — що це таке та як йому запобігти
Безкоштовне протезування в Україні - як та де отримати
І не треба їхати за кордон — де в Україні отримати протезування якісно та безкоштовно
Це не кінець життя! Найпоширеніші міфи про дитячу паліативну допомогу та як її отримати в Україні
Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації

Відео
Комендантська година на Новий рік

Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:35
Безкоштовне протезування в Україні - як та де отримати
І не треба їхати за кордон — де в Україні отримати протезування якісно та безкоштовно
Карта бойових дій в Україні 23.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:14
Тепло від дому — до окопу: благодійна акція громад Вінниччини
Тепло від дому — до окопу! Як громади на Вінниччині започаткували акцію для ЗСУ
0:02:50
Роман Янко відкрив паливний бізнес з дерев’яних відходів
Ідея бізнесу зародилася в окопі! Як ветеран АТО виготовляє дерев’яні гранули та зігріває українців
0:03:43
ялинки 2022 в Україні
З терапевтичним ефектом: як виглядають ялинки у містах України
0:03:42
День енергетика — як працюють українські енергетики зараз
Працюють і вдень, і вночі, щоб у тебе було світло в домівці — розповімо тобі більше про українських енергетиків
0:06:11
ЗРК Patriot для України: Юрій Ігнат про можливості комплексу
Чи зможе Україна збивати балістичні ракети? Що розповідають про ЗРК Patriot у Повітряних силах
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Від білизни до зимового одягу: у Києві представили військову форму для жінок
Більше відео
Як знайти роботу
Читати далі
Як знайти роботу до душі навіть під час війни: поради експерта

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь