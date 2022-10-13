Аналізи та догляд за хворими безплатно: хто і як може отримати паліативну допомогу

Якщо ти або твої знайомі мають важкі або невиліковні захворювання, вони можуть отримати паліативну допомогу. Що це таке та як отримати паліативну допомогу безплатно — читай у матеріалі.

Що таке паліативна допомога

Паліативна допомога — підхід у лікуванні, який використовують для покращення якості життя людей зі складними або невиліковними хворобами.

Паліативна допомога містить такі послуги:

Зараз також дивляться

Спостереження за пацієнтом. Турбота про психологічний стан. Правильне харчування. Аналізи та необхідні обстеження. Реабілітація. Навчання рідних з догляду за важкохворим. Знеболення.

Така допомога входить у Програму медичних гарантій і є безплатною для пацієнта. НСЗУ оплачує два види допомоги: у стаціонарі або за місцем перебування пацієнта.

Як отримати паліативну допомогу безплатно

Отримати безплатно паліативну допомогу ти можеш у будь-якому медичному закладі України, який має відповідний договір із НСЗУ.

Дізнатися про заклади, які надають безкоштовну паліативну допомогу, можна за номером 16-77.

Щоб отримати направлення, потрібно відвідати сімейного лікаря, який оцінить потребу в допомозі. Внутрішньо переміщені особи можуть отримати направлення в будь-якого сімейного лікаря без оформленої декларації.

Допомога в стаціонарі або за місцем перебування пацієнта є однаковою. Проте якщо хворий обрав лікування вдома, з ним щодня контактуватиме мобільна бригада для збору біоматеріалу та перевірки стану здоров’я.

Раніше ми розповідали про старт другого етапу медреформи в України. Читай, які новації передбачені, за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!