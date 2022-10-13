Анализы и уход за больными бесплатно: кто и как может получить паллиативную помощь

Если у тебя или твоих знакомых есть тяжелые или неизлечимые заболевания, они могут получить паллиативную помощь. Что это такое и как получить паллиативную помощь бесплатно — читай в материале.

Что такое паллиативная помощь

Паллиативная помощь — подход в лечении, используемый для улучшения качества жизни людей со сложными или неизлечимыми болезнями.

Паллиативная помощь содержит следующие услуги:

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Наблюдение за пациентом. Забота о психологическом состоянии. Правильное питание. Анализы и необходимые обследования. Реабилитация. Обучение родных по уходу за тяжелобольным. Обезболивание.

Такая помощь входит в Программу медицинских гарантий и бесплатна для пациента. НСЗУ оплачивает два вида пособия: в стационаре или по месту нахождения пациента.

Как получить паллиативную помощь бесплатно

Получить бесплатно паллиативную помощь ты можешь в любом медицинском учреждении Украины, имеющем соответствующий договор с НСЗУ.

Узнать о заведениях, оказывающих бесплатную паллиативную помощь, можно по номеру 16-77.

Чтобы получить направление, нужно посетить семейного врача, который оценит потребность в помощи. Внутренне перемещенные лица могут получить направление у любого семейного врача без оформленной декларации.

Помощь в стационаре или по месту нахождения пациента одинакова. Однако, если больной выбрал лечение дома, с ним ежедневно будет контактировать мобильная бригада для сбора биоматериала и проверки состояния здоровья.

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