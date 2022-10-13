Анализы и уход за больными бесплатно: кто и как может получить паллиативную помощь

Если у тебя или твоих знакомых есть тяжелые или неизлечимые заболевания, они могут получить паллиативную помощь. Что это такое и как получить паллиативную помощь бесплатно — читай в материале.
Паллиативная помощь — подход в лечении, используемый для улучшения качества жизни людей со сложными или неизлечимыми болезнями.
Паллиативная помощь содержит следующие услуги:
Такая помощь входит в Программу медицинских гарантий и бесплатна для пациента. НСЗУ оплачивает два вида пособия: в стационаре или по месту нахождения пациента.
Получить бесплатно паллиативную помощь ты можешь в любом медицинском учреждении Украины, имеющем соответствующий договор с НСЗУ.
Узнать о заведениях, оказывающих бесплатную паллиативную помощь, можно по номеру 16-77.
Чтобы получить направление, нужно посетить семейного врача, который оценит потребность в помощи. Внутренне перемещенные лица могут получить направление у любого семейного врача без оформленной декларации.
Помощь в стационаре или по месту нахождения пациента одинакова. Однако, если больной выбрал лечение дома, с ним ежедневно будет контактировать мобильная бригада для сбора биоматериала и проверки состояния здоровья.
Ранее мы рассказывали про старт второго этапа медреформы в Украине. Читай, какие нововведения предусмотрены, по ссылке.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!