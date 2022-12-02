Чтобы хорошо росли и были здоровыми: какой должна быть детская зарядка — комплекс упражнений

Дети все больше проводят время сидя: в школе, за компьютером, во время дистанционного обучения. Чтобы они хорошо росли и были здоровыми, необходимо каждое утро делать зарядку. Детский организм нуждается в подвижности — читай, какой должна быть детская зарядка.

Детская зарядка — комплекс упражнений для хорошего здоровья

Зарядка помогает не только быть здоровыми и подвижными, но и защищает от стресса, улучшает ловкость и гибкость, работу мозга, оказывает положительное влияние на творческие способности. Так что если твой ребенок много времени проводит сидя, предложи ему вместе сделать простые упражнения.

Несколько раз вместе хватит для того, чтобы ребенок привык делать зарядку самостоятельно. Поэтому формируй полезные привычки у малышей на собственном примере.

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Утренняя гимнастика должна обязательно входить в распорядок дня ребенка и проводиться утром после пробуждения от сна.

В комплексе должны быть упражнения на все группы мышц. Однако не следует выполнять упражнения статического характера, с утяжелителями и на выносливость.

Каждое упражнение нужно начинать медленно, с ровным дыханием. Между сериями из двух-трех упражнений ребенок должен выполнять упражнения на расслабление мышц или медленный бег в течение 10-20 секунд.

Утренняя гимнастика может сопровождаться массажем и закаливанием детского организма.

Детская зарядка полезна от усталости за день в школе или в саду и способствует поддержанию работоспособности ребенка. Во время перерыва между уроками дети могут выполнять простые движения: наклоны, повороты головы, круговые движения в плечевых, локтевых суставах.

Необходимо делать и упражнения для глаз — движения вправо-влево, вверх-вниз, круговые. А еще можно выполнять изометрические упражнения (это максимальное напряжение и расслабление мышц кистей, рук, ног, туловища).

Полезны и прогулки на свежем воздухе, хождение по лестнице и подвижные игры, например, прыжки на скакалке, упражнения с обручем и тренажерами.

Можно найти онлайн-тренера для ребенка или записать его в кружок гимнастики и лечебной физкультуры. Однако нужно убедиться, что упражнения подходят ребенку по возрасту и состоянию здоровья.

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