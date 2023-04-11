Я недостаточно провожу времени со своим ребенком! Знакомые мысли? Рассказываем, как избавиться от вины за то, что много работаешь

Сейчас многие родители пытаются работать как можно больше. Это вызвано различными причинами: недостаточно денег в семье, желание создать карьеру, заработать как можно больше, чтобы дать все необходимое для своей семьи.

Но из-за постоянной занятости нередко страдают дети, которые видят своих родителей меньше, чем нуждаются в этом. И это приводит к чувству вины перед детьми за то, что с ними проводят мало времени.

Особенно это ощущается в важные моменты развития малышей. О том, как перестать чувствовать себя виноватым(-ой) перед ребенком за то, что много работаешь, рассказало издание Parents.

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Как отмечает профессор психологии Калифорнийского университета Соня Любомирски, этапы развития ребенка — это лишь маленькая часть того, что действительно важно в жизни. И добавляет: самое важное, что дают родители для ребенка — это любовь, поддержка и воспитание.

Как избавиться от чувства вины за то, что много работаешь: полезные советы

Наслаждайся моментом

Представим, что малыш может смешно ошибаться в словах или восторженно ехать на велосипеде без дополнительных колес. В такие моменты наслаждение дает нам много положительных эмоций.

А чтобы легче было отвлечься и не думать о работе, попробуй найти свой способ для перезагрузки. Например, это могут быть подкасты, которые ты будешь слушать по дороге на работу, или музыка, приложение на телефон, которое поможет провести медитацию в комфортном месте.

Иногда достаточно нескольких минут, чтобы расслабиться и вернуться домой немного обновленным.

Постоянная привязанность не должна быть целью

Автор книги Сильная как мать: как оставаться здоровой, счастливой и в здравом уме после беременности и родов Кейт Роуп утверждает, что не нужно тратить все свое время на то, чтобы выстроить хорошие отношения с ребенком.

Привязанность — это не всегда означает часы долгих и душевных разговоров с малышами. Уделить время ребенку и сделать вместе домашнее задание тоже важно.

Попробуй понять, как ты можешь чувствовать меньше давления

Бизнес-коуч Дейзи Доулинг советует не только иметь перечень дел, которые надо сделать, но и записывать вещи, которые ты уже выполнил(-а).

Это поможет избавиться от мыслей, что у тебя ничего не получается, и понять, какое количество дел ты выполняешь на самом деле.

Возможно, твой ритм жизни идеально подходит для утра, когда ты можешь встать раньше других, чтобы уделить время мелким делам, и потом мысли о неоплаченных счетах или не развешенном белье не будут тебя угнетать.

Семейные ритуалы

Вспомни, есть ли в твоей семье какая-то традиция, которую вы привыкли соблюдать вместе с детьми. Например, ходить вместе в кафе каждое воскресенье или рассказывать каждый вечер об интересных историях, которые произошли с вами.

У каждого это свои ритуалы. Найди то, что будет интересно делать вам обоим, и это поможет сформировать доверие твоего ребенка и объединить вас.

Ранее мы рассказывали о пяти играх для развития эмоционального интеллекта.

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