Просто капризничает или что-то больше? Что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка, как он проявляется

Наверное, все родители хотят научить чему-то своего ребенка, отдают его на кружки, дополнительные занятия, но малышам все равно не удается что-то освоить. Надо не ругать ребенка, а разобраться в причинах. Возможно, у него синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности

СДВГ — одно из наиболее распространенных расстройств психологического развития, его имеют около 5% детей и 3% взрослых. Наиболее распространенными симптомами является нарушение самоконтроля и саморегуляции. Они появляются из-за биологических особенностей мозга и вызывают проблемы в сфере регуляции поведения, внимания, эмоций и импульсов.

Психиатр Надь Беата говорит, что диагностика этого синдрома у взрослых значительно сложнее, чем у детей. Он может по-разному проявляться в зависимости от пола и возраста.

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Симптомы СДВГ

По словам психиатра, синдром дефицита внимания и гиперактивности делится на три класса симптомов: гиперактивность, импульсивность и невнимательность.

— Поскольку у каждого пациента есть определенная степень нарушения в этих трех категориях, соответственно (DSM-IV) есть следующие подтипы:

преимущественно невнимательный тип; преимущественно гиперактивный импульсивный тип; комбинированный тип, который также наиболее частый, — отмечает Надь Беата.

Ключевыми симптомами СДВГ:

двигательная гиперактивность и трудность сдерживать себя в ситуациях, когда нужно дольше сидеть/молчать;

нарушение концентрации внимания — особенно в ситуациях, когда неинтересно или много отвлекающих факторов;

нетерпение;

импульсивность (склонность действовать, не оценив последствий поведения, риска);

трудности самоорганизации;

трудности в сохранении мотивации.

— Симптомы СДВГ развиваются с возрастом. Синдром проявляется по-разному у детей, подростков и взрослых.

Эволюция симптомов на протяжении возраста показывает, что гиперактивность и импульсивность являются ключевыми симптомами в детстве, невнимательность распространяется с возрастом пациента, — объясняет психиатр.

Она отмечает, что люди с этим синдромом редко вырастают полностью из этого состояния. Они могут только научиться компенсировать синдром, однако некоторые симптомы обычно остаются.

Расстройства, сопутствующие СДВГ

Надь Беата говорит, что синдром дефицита внимания и гиперактивности часто сопровождают другие заболевания, как синдром Туретта, тревожные расстройства, злоупотребление психоактивными веществами или расстройства сна.

Из-за этих сопутствующих расстройств может быть сложно диагностировать СДВГ. Также врач говорит, что около 75% в развитии СДВГ играет генетика.

Лечение СДВГ

Есть два метода помощи людям с СДВГ — медикаментозная терапия и поведенческая терапия для детей и молодежи (ее могут применять родители дома и педагоги в учебных заведениях).

Любую терапию должен назначить врач после консультации, не следует заниматься самолечением ребенка.

Тем более, специалист должен установить диагноз, ведь может оказаться, что у ребенка нет этого синдрома. При дополнительных проблемах у детей и молодежи врач может назначить применение индивидуальной когнитивно-поведенческой терапии.

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