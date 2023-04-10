Просто капризничает или что-то больше? Что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка, как он проявляется

Наверное, все родители хотят научить чему-то своего ребенка, отдают его на кружки, дополнительные занятия, но малышам все равно не удается что-то освоить. Надо не ругать ребенка, а разобраться в причинах. Возможно, у него синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
СДВГ — одно из наиболее распространенных расстройств психологического развития, его имеют около 5% детей и 3% взрослых. Наиболее распространенными симптомами является нарушение самоконтроля и саморегуляции. Они появляются из-за биологических особенностей мозга и вызывают проблемы в сфере регуляции поведения, внимания, эмоций и импульсов.
Психиатр Надь Беата говорит, что диагностика этого синдрома у взрослых значительно сложнее, чем у детей. Он может по-разному проявляться в зависимости от пола и возраста.
По словам психиатра, синдром дефицита внимания и гиперактивности делится на три класса симптомов: гиперактивность, импульсивность и невнимательность.
— Поскольку у каждого пациента есть определенная степень нарушения в этих трех категориях, соответственно (DSM-IV) есть следующие подтипы:
Ключевыми симптомами СДВГ:
— Симптомы СДВГ развиваются с возрастом. Синдром проявляется по-разному у детей, подростков и взрослых.
Эволюция симптомов на протяжении возраста показывает, что гиперактивность и импульсивность являются ключевыми симптомами в детстве, невнимательность распространяется с возрастом пациента, — объясняет психиатр.
Эволюция симптомов на протяжении возраста показывает, что гиперактивность и импульсивность являются ключевыми симптомами в детстве, невнимательность распространяется с возрастом пациента, — объясняет психиатр.
Она отмечает, что люди с этим синдромом редко вырастают полностью из этого состояния. Они могут только научиться компенсировать синдром, однако некоторые симптомы обычно остаются.
Надь Беата говорит, что синдром дефицита внимания и гиперактивности часто сопровождают другие заболевания, как синдром Туретта, тревожные расстройства, злоупотребление психоактивными веществами или расстройства сна.
Из-за этих сопутствующих расстройств может быть сложно диагностировать СДВГ. Также врач говорит, что около 75% в развитии СДВГ играет генетика.
Есть два метода помощи людям с СДВГ — медикаментозная терапия и поведенческая терапия для детей и молодежи (ее могут применять родители дома и педагоги в учебных заведениях).
Любую терапию должен назначить врач после консультации, не следует заниматься самолечением ребенка.
Любую терапию должен назначить врач после консультации, не следует заниматься самолечением ребенка.
Тем более, специалист должен установить диагноз, ведь может оказаться, что у ребенка нет этого синдрома. При дополнительных проблемах у детей и молодежи врач может назначить применение индивидуальной когнитивно-поведенческой терапии.
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