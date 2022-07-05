От Льва до Джавелины: модные имена для детей 2022 и их значение

Дети, которые родились в Украине в 2022 году, безусловно, будут сильными, храбрыми и мужественными. Не только из-за того, что родятся в год Тигра, но и потому, что родились во время войны и с детства будут знать, что такое любовь к свободе и независимости.

Но для многих родителей возникает вопрос, как назвать ребенка. Некоторые мамы и папы давно придумали имена, кто-то до последнего размышлял, а кто-то сейчас думает, как назвать своего малыша. Мы расскажем о модных именах для мальчиков и девочек 2022 в Украине.

Как назвать мальчика в 2022 году

Лев или Леон

Эти имена напрямую связаны с дикими животными, что может только усилить сильный дух мальчика, родившегося в год тигра.

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Богдан

В начале полномасштабного вторжения России женщинам приходилось рожать в бомбоубежищах. У многих из-за стресса начинались преждевременные роды. Поэтому имена Богдан и Богдана имеют сейчас особое значение для родителей, ведь ребёнок действительны был дан Богом.

Марк

Имя Марк происходит от латинского слова Marcus, что означает “молоток”. Это символизирует силу и устойчивость. Имена в некотором роде влияют на характер человека, поэтому Марк, рожденный в год тигра, точно будет не из слабохарактерных.

Илья

Имя Илья было популярно много десятилетий. Поэтому, если думаешь, как назвать мальчика, то можешь выбрать это имя. Оно пошло с иврита и означает “верующего” мужчину. Также его трактуют как “сила Божья”.

Александр

Назвать мальчика Александр всегда хорошая идея, ведь это древнегреческое имя означает защитник людей. Мальчик всегда будет защищать свою семью, друзей, близких. Тем более сейчас десятки тысяч защитников борются за нашу свободу.

Макар

Одним из хороших имен для мальчика является Макар. Это древнегреческое имя означает “счастливый”. Также считалось, что это один из эпитетов Зевса, величайшего греческого Бога.

Алексей

Древнегреческое имя, что означает “помощник”. Он всегда помогает друзьям советами, с его мнением считаются. Мальчик с этим именем выбирает то, что важно и нужно другим людям, а не только ему.

Всеволод

Всеволод — славянское имя, которое состоит с двух частей. “Всем владеть” — мальчик с таким именем будет амбициозен и будет выстраивать свою карьеру.

Михаил

Одним из популярных имен для мальчиков в последнее время стало Михаил, что означает “равный Богу”. Мальчик с таким именем будет уверен в себе и своих силах и будет достигать своих целей.

Владимир

Имя Владимир можно трактовать, как “владеть миром”, но “миром” — это значит еще и спокойствием. Это имя закрепилось в украинской истории после Владимира Великого, который крестил Русь.

Это имя языческое, и его хотели убрать, так же как и другие языческие имена. Но из-за того, что Владимир принес христианство, имя канонизировали.

Еще очень долго оно использовалось исключительно среди князей Рюриковичей. Если думаешь над тем, как назвать мальчика, то обрати внимание на это имя. Ведь оно имеет большую силу и историю.

Как назвать девочку в 2022 году

Руслана

Имя Руслана означает “львица”. Оно напрямую связано с диким животным из рода кошачьих. Поэтому это хороший вариант, чтобы назвать девочку, которая родилась в год тигра. Такая девочка будет сильной и волевой и сможет утереть нос даже некоторым мальчикам.

Ариана

Это имя древнегреческого происхождения и означает “непорочна, священна”. Девочки с этим именем веселые и подвижные, легко находят контакт с другими.

София

Это имя также пришло к нам из Греции и означает “разум”, “мудрость”. Ребёнок с этим именем растет спокойным и послушным. Девочка вырастает осторожной и волевой, знает, как достичь своей цели.

Виктория

Все мы знаем, что victory — это победа, а Виктория — победительница. Победа — это то, чего сейчас хотят все украинцы. Иногда Викторию трудно заставить что-то сделать, но она всегда добивается того, чего хочет сама.

Юлия

Имя Юлия с греческого переводится, как “пушистая” или “волнистая”. Если есть вероятность, что девочка будет кудрявая, то это имя точно ей подойдет. Девочки с именем Юлия очень активны и всегда хотят быть в центре внимания, они очень добрые, хоть иногда и капризные.

Эмилия

Если ты думаешь, как назвать девочку, чтобы было красиво и небанально, выбери имя Эмилия. Оно происходит от римского aemulus, что означает “соперник”. Пусть тебя это не пугает. Девочки с таким именем очень усердны и хотят быть лучшими в своем деле. Поэтому они преуспевают практически во всем.

Кристина

Это имя напрямую связано с христианством и означает “посвященная Христу”. Кристины спокойны и жизнерадостны. Они наблюдательны и сообразительны, а также имеют сильный характер.

Надежда

Надежда — это то, что чувствуют сейчас все украинцы. Надежда на нашу победу. Девочки с этим именем активные и ничего не боятся. Надежды тверды в намерениях и целеустремленные.

Соломия

В последние годы популярным именем для девочек стало Соломия. Это имя означает “мирная” и “спокойная”. Девочка с именем Соломия дружелюбная и всегда легко делает первый шаг к примирению. Она очень энергичная и смело принимает решения.

Джавелина

Это не шутка. Действительно с начала полномасштабного вторжения России некоторые родители называют дочек Джавелина. Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который помогает украинским военным уничтожать оккупантов.

К сожалению, с начала полномасштабной войны многие беременные женщины выехали за границу и маленькие украинцы родились в других странах Европы. Ранее мы рассказывали, как зарегистрировать родившегося за границей ребенка.

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