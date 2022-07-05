Родительство

От Льва до Джавелины: модные имена для детей 2022 и их значение

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июля 2022, 17:00
Модні імена для дітей у 2022
Фото: Unsplash

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
зарплата в IT
Зарплата в IT во время войны: сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине
Как понять, просилушивают ли мой телефон?
Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса
Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса
Смотреть больше

Материалы по теме

Вітаміни для вагітних - які вітаміни потрібні вагітним
Питание беременных во время войны. Нутрициолог объясняет, откуда брать витамины
пакунок малюка
Не только подгузники: на что можно потратить деньги Пакета малыша во время войны
Аборты в Украине
Петиция о запрете абортов: насколько правомерна инициатива и почему её реализация невозможна?
Чернігівчанка Вікторія розповіла, як народила під час боїв за місто
Когда сыну было пять дней, наш дом разбомбили — история черниговчанки Виктории, родившей во время боев за город

Видео
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса

Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса
Масований обстріл Слов'янська 5 липня
Оккупанты снова осуществили массовые обстрелы Славянска: рассказываем, что известно
Втеча з Маріуполя історія Анастасії, якій вдалося
Моего отца закрыли в клетке и держали четыре часа — история Анастасии, котрой удалось выехать из Мариуполя через Крым
0:00:45
Робота РСЗВ HIMARS в Україні та її характеристики
В Генштабе показали работу РСЗО HIMARS — рассказываем, что это за оружие
0:12:09
Курт Волкер розповів, чому ленд-ліз довго йде
Мощное западное вооружение поможет освободить територии — Курт Волкер о поставках оружия в Украину
Ранкові обстріли України 5 липня
Неспокойные ночь и утро: взрывы в Николаеве, Шостке и Днепропетровской области
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июля
0:04:22
TeleHelp Украина
Поддержка всего мира: студенты Стэнфордского университета основали для украинцев проект TeleHelp Украина
0:22:07
Чому ВСУ відійшли з Лисичанстка:пояснює військовий експерт
Начнут протестовать и покидать войска – военный эксперт Анатолий Кравчук об угрозе со стороны Беларуси
0:17:53
План відбудови України
Восстановление Украины в руках Европы: как выглядит конкретный план и какие приоритеты
Больше видео
Как понять, просилушивают ли мой телефон?
Читать дальше
Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?
Виїзд з міста військовозобов'язаним
Читать дальше
Разрешение на выезд за пределы города — что это и кто из военнообязанных может его получить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь