Від Льва до Джавеліни: модні імена для дітей 2022 та їхнє значення

Діти, які народилися в Україні у 2022 році, безумовно, будуть сильними, хоробрими та мужніми. Не лише через те, що народяться в рік Тигра, а й тому, що народилися під час війни й з дитинства знатимуть, що таке любов до свободи та незалежності.

Але для багатьох батьків постає питання, як назвати дитину. Деякі матусі й татусі давно вигадали імена, хтось до останнього розмірковував, а хтось тільки зараз думає, як назвати свого малюка. Ми розповімо про модні імена для хлопчиків та дівчаток 2022 року в Україні.

Як назвати хлопчика у 2022 році

Лев чи Леон

Ці імена безпосередньо пов’язані з дикими тваринами, що може лише підсилити сильний дух хлопчика, який народився у рік Тигра.

Зараз також дивляться

Богдан

На початку повномасштабного вторгнення Росії жінкам доводилося народжувати в бомбосховищах, у багатьох через стрес починалися передчасні пологи. Тому імена Богдан і Богдана мають зараз особливе значення для батьків, адже дитина дійсно була дана Богом.

Марк

Ім’я Марк походить від латинського слова Marcus, що означає “молоток”. Це символізує силу та стійкість. Імена певною мірою впливають на характер людини, тому Марк, народжений у рік Тигра, точно буде не зі слабохарактерних.

Ілля

Ім’я Ілля було популярне багато десятиліть. Тому якщо думаєш, як назвати хлопчика, то можеш обрати це ім’я. Воно пішло з івриту й означає “той, що вірить”. Також його трактують, як “сила Божа”.

Олександр

Назвати хлопчика Олександр завжди гарна ідея, адже це давньогрецьке ім’я означає “захисник людей”. Хлопчик завжди захищатиме свою родину, друзів, близьких. Тим більше зараз десятки тисяч захисників борються за нашу свободу.

Макар

Одним із хороших імен для хлопчика є Макар. Це давньогрецьке ім’я означає “щасливий”. Також вважалося, що це один з епітетів Зевса, наймогутнішого грецького Бога.

Олексій

Давньогрецьке ім’я, що означає “помічник”. Він завжди допомагає друзям порадами, його думку поважають. Хлопчик із цим ім’ям обирає те, що важливе й потрібне іншим людям, а не лише йому.

Всеволод

Всеволод — слов’янське ім’я, що складається з двох частин. “Всім володіти” — хлопчик з таким ім’ям буде амбітний і вибудовуватиме свою кар’єру.

Михайло

Одним із популярних імен для хлопчиків останнім часом стало Михайло, що означає “рівний Богові”. Хлопчик з таким ім’ям буде впевнений у собі, своїх силах та досягатиме своїх цілей.

Володимир

Ім’я Володимир можна трактувати, як “володіти світом”, але “миром” — це означає ще й спокоєм. Це ім’я закріпилося в українській історії після Володимира Великого, який хрестив Русь.

Це ім’я язичницьке, і його хотіли прибрати, так само як і інші язичницькі імена. Але через те, що Володимир приніс християнство, ім’я канонізували.

Ще дуже довго воно використовувалося виключно серед князів Рюриковичів. Якщо думаєш над тим, як назвати хлопчика, то зверни увагу на це ім’я. Адже воно має велику силу та історію.

Як назвати дівчинку у 2022 році

Руслана

Ім’я Руслана означає “левиця”. Воно безпосередньо пов’язане з дикою твариною з роду котячих. Тому це хороший варіант, щоб назвати дівчинку, яка народилася в рік Тигра. Така дівчинка буде сильною і вольовою, зможе втерти носа навіть деяким хлопчикам.

Аріана

Це ім’я давньогрецького походження й означає “непорочна, священна”. Дівчатка з цим ім’ям веселі та рухливі, легко знаходять спільну мову з іншими.

Софія

Це ім’я також прийшло до нас із Греції й означає “розум”, “мудрість”. Дитина з цим ім’ям росте спокійною і слухняною. Дівчинка виростає обережною та вольовою, знає, як досягти своєї мети.

Вікторія

Усі ми знаємо, що victory — це перемога, а Вікторія — переможниця. Перемога — це те, чого зараз хочуть усі українці. Іноді Вікторію важко змусити щось зробити, але вона завжди досягає того, чого хоче сама.

Юлія

Ім’я Юлія з грецької перекладається, як “пухнаста” або “хвиляста”. Якщо є ймовірність, що дівчинка буде кучерявою, то це ім’я точно їй підійде. Дівчатка з ім’ям Юлія дуже активні й завжди хочуть бути у центрі уваги. Вони дуже добрі, хоч іноді й примхливі.

Емілія

Якщо ти думаєш, як назвати дівчинку, щоб було красиво й небанально, обери ім’я Емілія. Воно походить від римського aemulus, що означає “суперник”. Нехай тебе це не лякає. Дівчатка з таки ім’ям дуже старанні й хочуть бути найкращими у своїй справі. Тому вони мають успіхи практично у всьому.

Христина

Це ім’я безпосередньо пов’язане з християнством і означає “присвячена Христу”. Христини спокійні та життєрадісні. Вони спостережливі та кмітливі, а також мають сильний характер.

Надія

Надія — це те, що мають зараз усі українці. Надія на нашу перемогу. Дівчатка з цим ім’ям активні та нічого не бояться. Надії тверді у намірах та цілеспрямовані.

Соломія

Останніми роками популярним ім’ям для дівчаток стало Соломія. Це ім’я означає “мирна” та “спокійна”. Дівчинка з ім’ям Соломія дружня і завжди легко робить перший крок до примирення. Вона дуже енергійна і сміливо ухвалює рішення.

Джавеліна

Це не жарт. Справді, з початку повномасштабного вторгнення Росії деякі батьки називають доньок Джавеліна. Javelin — американський переносний протитанковий ракетний комплекс, який допомагає українським військовим знищувати окупантів.

На жаль, з початку повномасштабної війни багато вагітних жінок виїхали за кордон і маленькі українці народилися в інших країнах Європи. Раніше ми розповідали, як зареєструвати народжену дитину за кордоном.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!