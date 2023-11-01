Как зарегистрировать ребенка, рожденного на оккупированной территории: объяснение Минюста

Несмотря на войну и страшные события в Украине, жизнь продолжается: маленькие украинцы рождаются и вселяют надежду своим родителям, что все обязательно будет хорошо, а мы победим тьму российского империализма. Однако многие из этих детей рождаются на территориях, которые находятся во временной оккупации.

Как зарегистрировать ребенка, рожденного в ТОТ, если оккупационные власти требуют от родителей принять гражданство РФ, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Детали также объяснил руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко в эфире национального марафона Єдині новини. По его словам, зарегистрировать ребенка в Украине можно по электронной почте.

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Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ВОТ

Чтобы зарегистрировать ребенка, который родился на временно оккупированной территории, в Украине, родителям или родственникам нужно отправить по электронному адресу birth@cv.minjust.gov.ua скан или фото заявления и копии необходимых документов.

После регистрации рождения на электронную почту родителей или родственников поступит копия свидетельства о рождении ребенка.

Чтобы получить оригинал этого документа и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения, родителям, опекунам или близким родственникам ребенка, за доверенностью необходимо обратиться с оригиналами документов в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на подконтрольной Украине территории.

— Даже не нужно ставить цифровые подписи или печати на медицинских документах, а только написать заявление. На эту же почту человеку придет копия свидетельства, — говорит Кирилл Миненко.

Какие документы нужны для регистрации рождения ребенка

Для того чтобы зарегистрировать рождение ребенка, нужно подать следующие документы:

заявление о регистрации рождения (произвольная форма), в котором указаны ФИО ребенка, пол, дата и место рождения, ФИО матери и отца, их пол, даты и места рождения и зарегистрированное место жительства, реквизиты паспортов. Если заявление подается не родителями ребенка, то следует указать ФИО заявителя и данные паспорта;

копии паспортов родителей или заявителей;

свидетельство о браке (при наличии);

медицинский документ, являющийся основанием для регистрации рождения: медицинское свидетельство о рождении по форме 103/о, заполненное медицинским работником, принимавшим роды, осуществлял первый осмотр ребенка или матери после родов, в том числе вне учреждения здравоохранения, или справка (произвольной формы без печати, со сведениями о ребенке),

выписанная медицинским работником, присутствующим во время родов или проводившим первый осмотр новорожденного.

В случае отсутствия необходимых документов и отказа РАГСа следует обратиться с заявлением в суд для установления факта рождения ребенка.

А как зарегистрировать рождение ребенка, если он родился за границей, мы рассказывали раньше.

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