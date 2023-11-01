Как зарегистрировать ребенка, рожденного на оккупированной территории: объяснение Минюста

Несмотря на войну и страшные события в Украине, жизнь продолжается: маленькие украинцы рождаются и вселяют надежду своим родителям, что все обязательно будет хорошо, а мы победим тьму российского империализма. Однако многие из этих детей рождаются на территориях, которые находятся во временной оккупации.
Как зарегистрировать ребенка, рожденного в ТОТ, если оккупационные власти требуют от родителей принять гражданство РФ, рассказали в Министерстве юстиции Украины.
Детали также объяснил руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко в эфире национального марафона Єдині новини. По его словам, зарегистрировать ребенка в Украине можно по электронной почте.
Чтобы зарегистрировать ребенка, который родился на временно оккупированной территории, в Украине, родителям или родственникам нужно отправить по электронному адресу birth@cv.minjust.gov.ua скан или фото заявления и копии необходимых документов.
После регистрации рождения на электронную почту родителей или родственников поступит копия свидетельства о рождении ребенка.
После регистрации рождения на электронную почту родителей или родственников поступит копия свидетельства о рождении ребенка.
Чтобы получить оригинал этого документа и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения, родителям, опекунам или близким родственникам ребенка, за доверенностью необходимо обратиться с оригиналами документов в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на подконтрольной Украине территории.
— Даже не нужно ставить цифровые подписи или печати на медицинских документах, а только написать заявление. На эту же почту человеку придет копия свидетельства, — говорит Кирилл Миненко.
Какие документы нужны для регистрации рождения ребенка
Для того чтобы зарегистрировать рождение ребенка, нужно подать следующие документы:
В случае отсутствия необходимых документов и отказа РАГСа следует обратиться с заявлением в суд для установления факта рождения ребенка.
В случае отсутствия необходимых документов и отказа РАГСа следует обратиться с заявлением в суд для установления факта рождения ребенка.
А как зарегистрировать рождение ребенка, если он родился за границей, мы рассказывали раньше.
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