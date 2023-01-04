Первый документ ребенка: как получить свидетельство о рождении

Чаще всего свидетельство о рождении ребенка выдают сразу после родов — в роддоме, где рожала мать. Однако кроме этого получить документ можно в органах регистрации актов гражданского состояния.

Звучит это сложно, но, собрав все необходимые документы, можно без проблем получить первую карточку малыша. Как получить свидетельство о рождении — читай в материале.

Каждый ребенок после появления на свет получает свидетельство о рождении. Этот документ выдают при наличии медицинского свидетельства, выдаваемого медицинским учреждением, где проходили роды.

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При этом родителям важно зарегистрировать факт рождения ребенка в первый месяц его жизни.

При регистрации ребенка соответствующие органы определяют его происхождение (т.е. вносят данные о маме и папе), записывают его фамилию, имя и отчество. Если своевременно не подать документы (не зарегистрировать факт рождения за первый месяц ребенка), придется платить штраф до 153 грн.

Как получить свидетельство о рождении

Для того чтобы получить документ, нужно обратиться в ЗАГС или ЦНАП со следующими документами:

заявление одного из родителей;

паспорт мамы или отца ребенка;

медицинское свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке.

Как получить свидетельство о рождении в Украине: важные факты

Имя ребенка дают только с согласия родителей. Важно, что новорожденный может иметь два имени. К примеру, Анна-Мария или Элизабет-Николь. Если родители имеют одну фамилию на двоих, то такая же будет и у ребенка. Если у родителей разные фамилии, то ребенку дается любая из них или двойная. Отчество дают по имени отца. Если у отца двойное имя, то ребенку присваивается одно. Если мама не замужем, то запись об отце производится по фамилии матери, а имя и отчество дают то, какое хочет мать.

Вопросом, как подготовить себя к родам в экстремальных условиях, задаются сотни украинок, которые вот-вот станут мамами. Читай полезный материал на эту тему по ссылке.