Перший документ дитини: як отримати свідоцтво про народження

Найчастіше свідоцтво про народження дитини видають одразу після пологів — у пологовому будинку, де народжувала матір.

Однак крім цього, отримати документ можна в органах реєстрації активів цивільного стану. Звучить це доволі складно, але, зібравши всі необхідні документи, можна без проблем отримати першу картку малюка.

Як отримати свідоцтво про народження — читай у матеріалі.

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Кожна дитина після появи на світ отримує свідоцтво про народження. Цей документ видають завдяки наявності медичного свідоцтва, яке видає медична установа, де проходили пологи.

При цьому батькам важливо зареєструвати факт народження дитини в перший місяць її життя.

Під час реєстрації дитини відповідні органи встановлюють її походження (тобто вносять дані про маму і тата), записують її прізвище, ім’я та по батькові. Якщо вчасно не подати документи (не зареєструвати факт народження за перший місяць дитини), доведеться заплатити штраф у розмірі до 153 грн.

Як отримати свідоцтво про народження

Для того, щоб отримати документ, потрібно звернутися у ДРАЦС або ЦНАП із такими документами:

заява одного з батьків;

паспорт мами або батька дитини;

медичне свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб.

Як отримати свідоцтво про народження в Україні: важливі факти

Ім’я дитині дають лише за згодою батьків. Важливо, що новонароджена(-ий) може мати два імені. Наприклад, Анна-Марія або Елізабет-Ніколь. Якщо батьки мають одне прізвище на двох, то таке саме буде і в дитини. Якщо у батьків різні прізвища, то дитині дається будь-яке з них або подвійне. По батькові дають за іменем батька. Якщо батько має подвійне ім’я, то по батькові дитині присвоюється одне. Якщо мама незаміжня, то запис про батька проводиться за прізвищем матері, а ім’я та по батькові дають те, яке хоче матір.

Питанням, як підготувати себе до пологів у екстремальних умовах, задаються сотні українок, які ось-ось стануть мамами. Ми підготували на корисний матеріал на цю тему.