Мечтаем стать родителями: как подготовиться к беременности и что следует учесть

Фото Unsplash Пары, которые планируют ребенка, часто представляют первый плач младенца, первый шаг и первое слово. Но настоящее родительство начинается задолго до этих моментов. Будущий младенец не выбирает, в каких условиях появиться на свет — это выбор родителей. Поэтому все чаще пара идет к врачу не тогда, когда уже появились две полоски, а еще до того — чтобы убедиться, что они готовы. Физически. Эмоционально. Осознанно. Почему сознательное планирование — это новая норма По словам врачей, несмотря на войну, кризис и тревоги, все больше пар начинают планирование беременности заблаговременно. Они хотят перестраховаться, потому что есть хронические болезни или же они услышали тревожные истории знакомых, или просто хотят сделать все правильно. Планирование — это тоже проявление заботы. Об этом отметила семейный врач Виолетта Канивец для hromadske. — Когда пара выбирает пройти обследование до зачатия, она показывает: мы ответственны за того, кто придет в этот мир. Начни с визита к семейному врачу К тому же, не стоит гуглить советы. Лучше прийти на консультацию к специалисту. Семейный врач собирает анамнез обоих партнеров, назначает необходимые обследования и, при необходимости, направляет к узкопрофильным специалистам. Вот базовый перечень, который стоит пройти обоим. Общий анализ крови и мочи. Глюкоза крови. Витамин D, фолиевая кислота, ферритин. Гормоны щитовидной железы. Вирусы: гепатиты B и C, ВИЧ. Читать по теме Цветная беременность: что это такое, опасна ли она Рассказываем, что нужно знать о цветной беременности. Как и когда лучше всего планировать беременность В целом медики считают, что идеальным возрастом для планирования беременности является от 20 до 35 лет. После 35 количество и качество яйцеклеток у женщины снижается, а после 40 шанс забеременеть естественным путем составляет лишь 10%. У мужчин ситуация несколько иная. Сперматозоиды обновляются каждые 3 месяца, поэтому шанс стать отцом даже в 60 вполне реален, если вести здоровый образ жизни. Перед зачатием женщине важно проверить: состояние зубов (кариес во время беременности — проблема серьезная); иммунитет к кори, краснухе и паротиту (КПК), дифтерии и столбняку; гормональный профиль, состояние яичников и матки (УЗИ); цитологию шейки матки и мазок на микрофлору; проходимость маточных труб. А мужчине — сдать спермограмму. Это простое, но ключевое обследование, которое определяет мужской фактор фертильности. Unsplash Также за 3-6 месяцев до зачатия врачи посоветовали отказаться от алкоголя и курения, уменьшить употребление кофеина, начать ежедневный прием фолиевой кислоты (400-800 мкг), заниматься спортом 3-4 раза в неделю, перейти на сбалансированное питание: больше овощей, белков, меньше фастфуда! Особого внимания требует дефицит железа, витамина D, йода и витамина B12 — все это может повлиять на развитие плода. Когда стоит обращаться к репродуктологу Если пара до 35 лет не забеременела в течение года регулярной половой жизни без контрацепции, то следует обращаться к врачу. После 35 — ждать всего полгода. Репродуктолог оценит фертильность обоих партнеров, назначит дополнительные тесты и предложит пути решения ситуации. Также подробнее читай о беременности после 40 лет.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Беременность, Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter