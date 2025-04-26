Мечтаем стать родителями: как подготовиться к беременности и что следует учесть

Пары, которые планируют ребенка, часто представляют первый плач младенца, первый шаг и первое слово. Но настоящее родительство начинается задолго до этих моментов.

Будущий младенец не выбирает, в каких условиях появиться на свет — это выбор родителей. Поэтому все чаще пара идет к врачу не тогда, когда уже появились две полоски, а еще до того — чтобы убедиться, что они готовы. Физически. Эмоционально. Осознанно.

Почему сознательное планирование — это новая норма

По словам врачей, несмотря на войну, кризис и тревоги, все больше пар начинают планирование беременности заблаговременно. Они хотят перестраховаться, потому что есть хронические болезни или же они услышали тревожные истории знакомых, или просто хотят сделать все правильно.

Планирование — это тоже проявление заботы.

Об этом отметила семейный врач Виолетта Канивец для hromadske.

— Когда пара выбирает пройти обследование до зачатия, она показывает: мы ответственны за того, кто придет в этот мир.

Начни с визита к семейному врачу

К тому же, не стоит гуглить советы. Лучше прийти на консультацию к специалисту. Семейный врач собирает анамнез обоих партнеров, назначает необходимые обследования и, при необходимости, направляет к узкопрофильным специалистам. Вот базовый перечень, который стоит пройти обоим.

Общий анализ крови и мочи. Глюкоза крови. Витамин D, фолиевая кислота, ферритин. Гормоны щитовидной железы. Вирусы: гепатиты B и C, ВИЧ.

Как и когда лучше всего планировать беременность

В целом медики считают, что идеальным возрастом для планирования беременности является от 20 до 35 лет. После 35 количество и качество яйцеклеток у женщины снижается, а после 40 шанс забеременеть естественным путем составляет лишь 10%.

У мужчин ситуация несколько иная. Сперматозоиды обновляются каждые 3 месяца, поэтому шанс стать отцом даже в 60 вполне реален, если вести здоровый образ жизни.

Перед зачатием женщине важно проверить:

состояние зубов (кариес во время беременности — проблема серьезная);

иммунитет к кори, краснухе и паротиту (КПК), дифтерии и столбняку;

гормональный профиль, состояние яичников и матки (УЗИ);

цитологию шейки матки и мазок на микрофлору;

проходимость маточных труб.

А мужчине — сдать спермограмму. Это простое, но ключевое обследование, которое определяет мужской фактор фертильности.

Также за 3-6 месяцев до зачатия врачи посоветовали отказаться от алкоголя и курения, уменьшить употребление кофеина, начать ежедневный прием фолиевой кислоты (400-800 мкг), заниматься спортом 3-4 раза в неделю, перейти на сбалансированное питание: больше овощей, белков, меньше фастфуда!

Особого внимания требует дефицит железа, витамина D, йода и витамина B12 — все это может повлиять на развитие плода.

Когда стоит обращаться к репродуктологу

Если пара до 35 лет не забеременела в течение года регулярной половой жизни без контрацепции, то следует обращаться к врачу. После 35 — ждать всего полгода. Репродуктолог оценит фертильность обоих партнеров, назначит дополнительные тесты и предложит пути решения ситуации.

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