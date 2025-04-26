Мріємо стати батьками: як підготуватися до вагітності та що варто врахувати

Пари, які планують дитину, часто уявляють перший плач немовляти, перший крок і перше слово. Але справжнє батьківство починається задовго до цих моментів.

Майбутнє немовля не обирає, у яких умовах з’явитись на світ — це вибір батьків. Тому, все частіше пара йде до лікаря не тоді, коли вже зʼявилися дві смужки, а ще до того — аби переконатися, що вони готові. Фізично. Емоційно. Усвідомлено.

Чому свідоме планування — це нова норма

За словами лікарів, попри війну, кризу та тривоги, все більше пар починають планування вагітності завчасно. Вони хочуть перестрахуватись, бо мають хронічні хвороби, бо чули тривожні історії знайомих або просто хочуть зробити все правильно.

Планування — це теж прояв турботи.

Про це зазначила сімейна лікарка Віолета Канівець для hromadske.

— Коли пара обирає пройти обстеження до зачаття, вона показує: ми відповідальні за того, хто прийде в цей світ.

Почни з візиту до сімейного лікаря

До того ж не варто гуглити поради. Краще прийти на консультацію до фахівця. Сімейний лікар збирає анамнез обох партнерів, призначає необхідні обстеження і, за потреби, направляє до вузькопрофільних спеціалістів. Ось базовий перелік, який варто пройти обом.

Загальний аналіз крові й сечі. Глюкоза крові. Вітамін D, фолієва кислота, феритин. Гормони щитоподібної залози. Віруси: гепатити B і C, ВІЛ.

Як та коли найкраще планувати вагітність

Загалом медики вважають, що ідеальним віком для планування вагітності є від 20 до 35 років. Після 35 кількість та якість яйцеклітин у жінки знижується, а після 40 шанс завагітніти природним шляхом становить лише 10%.

У чоловіків ситуація дещо інша. Сперматозоїди оновлюються кожні 3 місяці, тому шанс стати батьком навіть у 60 цілком реальний, якщо вести здоровий спосіб життя.

Перед зачаттям жінці важливо перевірити:

стан зубів (карієс під час вагітності — проблема серйозна);

імунітет до кору, краснухи та паротиту (КПК), дифтерії та правця;

гормональний профіль, стан яєчників і матки (УЗД);

цитологію шийки матки та мазок на мікрофлору;

прохідність маткових труб.

А чоловіку — здати спермограму. Це просте, але ключове обстеження, яке визначає чоловічий фактор фертильності.

Також за 3-6 місяців до зачаття лікарі порадили відмовитися від алкоголю та куріння, зменшити вживання кофеїну, почати щоденний прийом фолієвої кислоти (400-800 мкг), займатися спортом 3-4 рази на тиждень, перейти на збалансоване харчування: більше овочів, білків, менше фастфуду!

Особливої уваги вимагає дефіцит заліза, вітаміну D, йоду та вітаміну B12 — все це може вплинути на розвиток плоду.

Коли варто звертатися до репродуктолога

Якщо пара до 35 років не завагітніла протягом року регулярного статевого життя без контрацепції, то слід звертатися до лікаря. Після 35 — чекати лише пів року. Репродуктолог оцінить фертильність обох партнерів, призначить додаткові тести й запропонує шляхи розвʼязання ситуації.

Також детальніше читай про вагітність після 40 років.

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