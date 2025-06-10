Как подать обращение к Уполномоченному по правам человека — пошаговая инструкция

Все мы мечтаем жить в свободной и сильной стране, однако это возможно только в результате совместных действий. В случае каких-либо нарушений или незаконных действий граждане должны обращаться в соответствующие органы, чтобы подобные ситуации больше не происходили.

В частности, это касается и нарушений прав человека — заявить о подобном могут не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства. Чтобы твой запрос рассмотрели, следует знать, как подать обращение к Уполномоченному по правам людей правильно и каков алгоритм действий после этого.

Детальнее рассказал Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, больше информации ищи дальше в материале.

Обращение к Уполномоченному по правам человека

Правильное оформление обращений очень важно, ведь если не придерживаться требований к форме и содержанию, обращения могут проигнорировать.

В частности, анонимные обращения не рассматриваются.

Подать обращение можно в письменном виде в течение одного года после выявления факта нарушения. Очень редко этот срок может быть продлен, но только до двух лет.

Не рассматриваются обращения:

по делам, которые находятся в суде, на этапе досудебного расследования;

дел, касающихся трудовых споров;

по вопросам защиты экономической конкуренции.

Как подать обращение к Уполномоченному

Обращение можно подать в трех форматах:

в письменном виде через почту, лично или уполномоченным лицом (с подписью заявителя (-ей));

на электронную почту (со сфотографированной или сосканированной подписью заявителя (-ей) и указанной датой);

устно на личном приеме или по звонку на горячую линию.

Алгоритм обращения к Уполномоченному по правам человека

Обязательно укажи свои ФИО, место жительства всех заявителей (если их несколько). Опиши нарушение или проблему с описанием возможного решения, просьбы, требования, предложения и т.п. Подпиши заявление с указанием даты.

На рассмотрение и ответ может потребоваться 30-45 дней. Если обращение не подлежит рассмотрению, то об этом сообщат и объяснят причину.

Куда посылать обращение

Письменные обращения можно отправлять в почтовый ящик по адресу ул. Институтская, 21/8, г. Киев (почтовое письмо — 01008).

По электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua. Также можно обратиться по номеру горячей линии: 0800501720 и 0442997408.

Раньше мы тоже рассказывали тебе, куда обращаться, если тебя обслуживают на русском языке. Читай об этом по ссылке.

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