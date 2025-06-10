Як подати звернення до Уповноваженого з прав людини — покрокова інструкція

Усі ми мріємо жити у вільній та сильній країні, однак це можливо лише в результаті наших спільних дій. У випадку будь-яких порушень чи незаконних дій громадяни мають звертатися до відповідних органів, аби подібні ситуації більше не відбувалися.

Зокрема це стосується й порушень прав людини — заявити про подібне можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Щоб твій запит розглянули, варто знати, як подати звернення до Уповноваженого з прав людей правильно і який алгоритм дій після цього.

Детальніше розповів Омбудсмен України Дмитро Лубінець, більше інформації шукай далі у матеріалі.

Звернення до Уповноваженого з прав людини

Правильне оформлення звернень є дуже важливим, адже якщо не дотримуватися вимог до форми та змісту, звернення можуть проігнорувати.

Зокрема, анонімні звернення не розглядаються.

Подати звернення можна письмово протягом одного року після виявлення факту порушення. Дуже рідко цей термін може бути подовжений, але лише до двох років.

Не розглядаються звернення:

щодо справ, які перебувають у суді, на етапі досудового розслідування;

справ, які стосуються трудових спорів;

щодо питань у сфері захисту економічної конкуренції.

Як подати звернення до Уповноваженого

Звернення можна подати у трьох форматах:

письмово через пошту, особисто або через уповноважену особу (з підписом заявника (-ів));

на електронну пошту (зі сфотографованим або зісканованим підписом заявника (-ів) та зазначеною датою;

усно на особистому прийомі чи через дзвінок на гарячу лінію.

Алгоритм подання звернення до Уповноваженого з питань прав людини

Обовʼязково вкажи свої ПІБ, місце поживання всіх заявників (якщо їх кілька). Опиши порушення чи проблему з описом можливого розвʼязання, прохання, вимоги, пропозиції тощо. Підпиши заяву з указанням дати.

На розгляд та відповідь може піти 30-45 днів. Якщо звернення не підлягає розгляду, тебе про це повідомлять та пояснять причину.

Куди надсилати звернення

Письмові звернення можна надсилати у поштову скриньку за адресою вул. Інститутська, 21/8, м. Київ (поштовим листом — 01008).

На електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua. Також можна звернутися на номер гарячої лінії: 0800501720 та 0442997408.

Раніше ми також розповідали тобі, куди звертатися, якщо тебе обслуговують російською мовою. Читай про це за посиланням.

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