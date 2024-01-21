Крутые (не) пристёгиваются. Как ремень безопасности может спасти твою жизнь

С января по октябрь 2023 года в Украине произошло более 19,7 тысяч зарегистрированных ДТП. В результате этого травмы получили 24 774 человека и еще 2492 погибли. Такую статистику предоставляет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Но, возможно, некоторые погибшие смогли бы выжить, если бы придерживались элементарных правил дорожного движения — использовали ремни безопасности.

Ремни безопасности — это, без сомнения, один из важнейших элементов автомобильной безопасности. Это не просто аксессуар, а вещь, которая может спасти жизнь в критический момент. Поэтому значение ремней безопасности нельзя недооценивать.

Сейчас также смотрят

Но почему-то среди водителей автомобилей некоторые просто пренебрегают ими. Такие данные показывает исследование, опубликованное в National Library of Medicine. Другие владельцы авто ставят “заглушки” для того, чтобы машина не сигналила о том, что кто-то не пристегнулся.

Некоторые водители говорят, что ремни безопасности наоборот делают хуже, если автомобиль начнет гореть или тонуть. При этом современные ремни снимаются одним щелчком, а наибольшую угрозу представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.

Ремни безопасности является важным аспектом во время путешествий как в супермаркет, который находится недалеко от дома, так и на дальние расстояния. Но более актуальным этот вопрос становится тогда, когда мы рассматриваем статистику аварий и их последствий.

Сегодня мы предлагаем тебе обсудить такие вопросы:

Как работает ремень безопасности.

Сколько водителей в Украине пользуются ремнями безопасности.

Почему важно всегда пользоваться ремнями безопасности.

Правила пользования ремнями безопасности.

Зачем пристегиваться на задних сиденьях.

Для чего нужно детское автомобильное кресло.

Подробнее о том, как ремни безопасности могут спасти тебе жизнь — рассказываем далее в материале.

Что такое ремень безопасности

Ремень безопасности — это устройство безопасности, используемое в автомобилях для предотвращения травм пассажиров и водителей в случае аварии.

Основная цель ремня безопасности — удерживать человека в безопасном положении и уменьшить риск травм при столкновении или резком торможении.

Как работает ремень безопасности

В издании How stuff works объяснили, что типичный ремень безопасности состоит из поясного ремня, который лежит на тазу, и плечевого ремня, который тянется через грудь. Эти две секции плотно закреплены на раме автомобиля, чтобы удерживать пассажиров на их сиденьях.

Если ремень надет правильно, он будет прилагать наибольшую силу остановки к грудной клетке и тазу, которые являются относительно прочными частями тела.

Поскольку ремни охватывают широкую часть твоего тела, сила удара не концентрируется в малой области. А значит, ты не получишь такого большого вреда во время ДТП, если будешь использовать ремень.

Ткань ремня безопасности изготовлена из более гибкого материала, чем приборная панель или лобовое стекло. Она немного растягивается, а это означает, что остановка не будет такой резкой.

Однако ремень безопасности не должен растягиваться слишком сильно, иначе ты можешь удариться о руль или боковое окно. Безопасные ремни должны позволять тебе слегка сместиться вперед.

Сколько водителей пользуются ремнями безопасности

Согласно статистике, сейчас в Украине 40,14% водителей используют ремни безопасности, то есть менее половины. Эту информацию передала руководитель Центра демократии и верховенства права Олеся Холопик во время пресс-конференции в Укринформе.

С 2017 года Центр демократии и верховенства права совместно с ОО Vision Zero осуществляет мониторинг того, как часто водители пользуются ремнями безопасности.

Наше новейшее исследование показало, что сегодня 40,14% водителей пристегиваются, — сообщила Холопик.

Она также отметила, что в сравнении с 2020 годом, фиксируется рост использования ремней. Тогда этот показатель составлял 26,04%. И все же, с другой стороны, это означает, что почти 60% владельцев авто не пользуются ремнями. И это довольно-таки большое количество людей.

Как мы уже отмечали в начале материала, только за десять месяцев 2023 года в ДТП погибло 2492 человека. Согласно данным Опендатабот, за этот период больше всего ДТП с травмированными и погибшими зафиксировано в:

Днепропетровской области — 1775;

Львовской области — 1697;

в Киеве — 1631.

Среди наиболее частых причин ДТП, в которых были травмированные и погибшие:

Превышение безопасной скорости — 38,5%;

Нарушение правил маневрирования — 22,6%;

Нарушение правил проезда перекрестков — 8,7%.

Как мы видим, статистика, мягко говоря, не очень утешительная. Поэтому эти цифры — уже достаточно хороший аргумент взять за привычку пристегиваться ремнем безопасности, и это касается не только передних, но и задних сидений.

Почему необходимо использовать ремни безопасности

В Патрульной полиции заявляют, что применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, а в случае опрокидывания авто — в 5 раз.

Сайт Дорожній адвокат рассказал, почему важно использовать ремень безопасности

Минимизация травм

Применение ремней безопасности значительно снижает вероятность получения травм в случае ДТП. Они эффективно фиксируют тело водителя и пассажиров, предотвращая их столкновение с элементами салона автомобиля во время удара.

Защита от выбрасывания

Ремни безопасности играют ключевую роль в защите лиц внутри автомобиля от потенциального вылета через окно или дверь во время аварии. Они обеспечивают возможность людей остаться внутри транспортного средства в критических ситуациях.

Стабилизация во время торможения

При внезапном торможении ремни безопасности обеспечивают удержание водителя и пассажиров на их местах, эффективно предотвращая возможность их перемещения или опрокидывания внутри автомобиля.

Правила пользования ремнями безопасности

Обязательно пристегивайся. Помни, даже если твоя поездка короткая, всегда стоит пристегнуть ремни безопасности. Следи, чтобы ремень был правильно расположен. Обрати внимание, что ремень должен пролегать через плечо и грудь, а не под рукой или за спиной. Всем пассажирам следует использовать ремни. Не забывай, что должны быть пристегнуты, даже те, кто сидит на заднем сиденье. Не забывай проверять ремни на повреждения и износ. В случае обнаружения каких-либо повреждений, они должны быть заменены. Перед выходом из машины всегда дождись ее полной остановки, и только тогда отстегивай ремень.

Почему важно пристегиваться на заднем сиденье

В Патрульной полиции Украины рассказывают, о мифе, что пристегиваться нужно только водителю и пассажиру рядом.

На самом деле, быть непристегнутым на заднем сиденье — это опасность не только для самого пассажира, но и для водителя. Ведь его может убить даже ребенок, вылетевший с заднего сиденья. А что уж говорить о взрослом человеке.

Кроме того, нельзя забывать и о случаях дорожно-транспортных происшествий, во время которых машину переворачивает. В таком случае ремень безопасности может спасти тебе жизнь.

Зачем нужно детское автокресло

Поговорим и о самых маленьких пассажирах авто. За десять месяцев 2023 года существенно выросло количество аварий с участием детей — 3441. Это на 10% по сравнению с соответствующим периодом в 2021.

Во время передвижения машиной задача родителей или опекунов обеспечить защиту детей. Но поскольку дети имеют низкий рост — обычный ремень безопасности не сможет правильно и эффективно защитить ребенка в случае ДТП, потому что будет проходить не через грудную клетку и таз. Для этого, собственно, и нужно автокресло.

Оно позволяет правильно пристегнуть ребенка, в соответствии с его ростом. Также автокресло для детей зафиксирует место малыша, чтобы тот не ползал по сиденью во время поездки.

Сейчас в магазинах можно найти детские автомобильные кресла 5 групп, подходящих для детей в возрасте от рождения и до 12 лет и весом до 36 кг.

Поэтому, если у тебя есть ребенок — позаботься об автокресле, которое будет подходить ему в соответствии с ростом, весом и комплекцией. Ранее мы рассказывали, как выбрать безопасное автокресло для ребенка.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.