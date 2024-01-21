Крутые (не) пристёгиваются. Как ремень безопасности может спасти твою жизнь

С января по октябрь 2023 года в Украине произошло более 19,7 тысяч зарегистрированных ДТП. В результате этого травмы получили 24 774 человека и еще 2492 погибли. Такую статистику предоставляет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
Но, возможно, некоторые погибшие смогли бы выжить, если бы придерживались элементарных правил дорожного движения — использовали ремни безопасности.
Ремни безопасности — это, без сомнения, один из важнейших элементов автомобильной безопасности. Это не просто аксессуар, а вещь, которая может спасти жизнь в критический момент. Поэтому значение ремней безопасности нельзя недооценивать.
Но почему-то среди водителей автомобилей некоторые просто пренебрегают ими. Такие данные показывает исследование, опубликованное в National Library of Medicine. Другие владельцы авто ставят “заглушки” для того, чтобы машина не сигналила о том, что кто-то не пристегнулся.
Некоторые водители говорят, что ремни безопасности наоборот делают хуже, если автомобиль начнет гореть или тонуть. При этом современные ремни снимаются одним щелчком, а наибольшую угрозу представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.
Ремни безопасности является важным аспектом во время путешествий как в супермаркет, который находится недалеко от дома, так и на дальние расстояния. Но более актуальным этот вопрос становится тогда, когда мы рассматриваем статистику аварий и их последствий.
Сегодня мы предлагаем тебе обсудить такие вопросы:
Подробнее о том, как ремни безопасности могут спасти тебе жизнь — рассказываем далее в материале.
Ремень безопасности — это устройство безопасности, используемое в автомобилях для предотвращения травм пассажиров и водителей в случае аварии.
Фото: Unsplash
Основная цель ремня безопасности — удерживать человека в безопасном положении и уменьшить риск травм при столкновении или резком торможении.
Основная цель ремня безопасности — удерживать человека в безопасном положении и уменьшить риск травм при столкновении или резком торможении.
В издании How stuff works объяснили, что типичный ремень безопасности состоит из поясного ремня, который лежит на тазу, и плечевого ремня, который тянется через грудь. Эти две секции плотно закреплены на раме автомобиля, чтобы удерживать пассажиров на их сиденьях.
Если ремень надет правильно, он будет прилагать наибольшую силу остановки к грудной клетке и тазу, которые являются относительно прочными частями тела.
Поскольку ремни охватывают широкую часть твоего тела, сила удара не концентрируется в малой области. А значит, ты не получишь такого большого вреда во время ДТП, если будешь использовать ремень.
Поскольку ремни охватывают широкую часть твоего тела, сила удара не концентрируется в малой области. А значит, ты не получишь такого большого вреда во время ДТП, если будешь использовать ремень.
Ткань ремня безопасности изготовлена из более гибкого материала, чем приборная панель или лобовое стекло. Она немного растягивается, а это означает, что остановка не будет такой резкой.
Однако ремень безопасности не должен растягиваться слишком сильно, иначе ты можешь удариться о руль или боковое окно. Безопасные ремни должны позволять тебе слегка сместиться вперед.
Согласно статистике, сейчас в Украине 40,14% водителей используют ремни безопасности, то есть менее половины. Эту информацию передала руководитель Центра демократии и верховенства права Олеся Холопик во время пресс-конференции в Укринформе.
С 2017 года Центр демократии и верховенства права совместно с ОО Vision Zero осуществляет мониторинг того, как часто водители пользуются ремнями безопасности.
Наше новейшее исследование показало, что сегодня 40,14% водителей пристегиваются, — сообщила Холопик.
Наше новейшее исследование показало, что сегодня 40,14% водителей пристегиваются, — сообщила Холопик.
Она также отметила, что в сравнении с 2020 годом, фиксируется рост использования ремней. Тогда этот показатель составлял 26,04%. И все же, с другой стороны, это означает, что почти 60% владельцев авто не пользуются ремнями. И это довольно-таки большое количество людей.
Как мы уже отмечали в начале материала, только за десять месяцев 2023 года в ДТП погибло 2492 человека. Согласно данным Опендатабот, за этот период больше всего ДТП с травмированными и погибшими зафиксировано в:
Среди наиболее частых причин ДТП, в которых были травмированные и погибшие:
Как мы видим, статистика, мягко говоря, не очень утешительная. Поэтому эти цифры — уже достаточно хороший аргумент взять за привычку пристегиваться ремнем безопасности, и это касается не только передних, но и задних сидений.
В Патрульной полиции заявляют, что применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом — в 1,8 раза, а в случае опрокидывания авто — в 5 раз.
Сайт Дорожній адвокат рассказал, почему важно использовать ремень безопасности
Применение ремней безопасности значительно снижает вероятность получения травм в случае ДТП. Они эффективно фиксируют тело водителя и пассажиров, предотвращая их столкновение с элементами салона автомобиля во время удара.
Ремни безопасности играют ключевую роль в защите лиц внутри автомобиля от потенциального вылета через окно или дверь во время аварии. Они обеспечивают возможность людей остаться внутри транспортного средства в критических ситуациях.
При внезапном торможении ремни безопасности обеспечивают удержание водителя и пассажиров на их местах, эффективно предотвращая возможность их перемещения или опрокидывания внутри автомобиля.
В Патрульной полиции Украины рассказывают, о мифе, что пристегиваться нужно только водителю и пассажиру рядом.
На самом деле, быть непристегнутым на заднем сиденье — это опасность не только для самого пассажира, но и для водителя. Ведь его может убить даже ребенок, вылетевший с заднего сиденья. А что уж говорить о взрослом человеке.
Кроме того, нельзя забывать и о случаях дорожно-транспортных происшествий, во время которых машину переворачивает. В таком случае ремень безопасности может спасти тебе жизнь.
Кроме того, нельзя забывать и о случаях дорожно-транспортных происшествий, во время которых машину переворачивает. В таком случае ремень безопасности может спасти тебе жизнь.
Поговорим и о самых маленьких пассажирах авто. За десять месяцев 2023 года существенно выросло количество аварий с участием детей — 3441. Это на 10% по сравнению с соответствующим периодом в 2021.
Во время передвижения машиной задача родителей или опекунов обеспечить защиту детей. Но поскольку дети имеют низкий рост — обычный ремень безопасности не сможет правильно и эффективно защитить ребенка в случае ДТП, потому что будет проходить не через грудную клетку и таз. Для этого, собственно, и нужно автокресло.
Оно позволяет правильно пристегнуть ребенка, в соответствии с его ростом. Также автокресло для детей зафиксирует место малыша, чтобы тот не ползал по сиденью во время поездки.
Оно позволяет правильно пристегнуть ребенка, в соответствии с его ростом. Также автокресло для детей зафиксирует место малыша, чтобы тот не ползал по сиденью во время поездки.
Сейчас в магазинах можно найти детские автомобильные кресла 5 групп, подходящих для детей в возрасте от рождения и до 12 лет и весом до 36 кг.
Поэтому, если у тебя есть ребенок — позаботься об автокресле, которое будет подходить ему в соответствии с ростом, весом и комплекцией. Ранее мы рассказывали, как выбрать безопасное автокресло для ребенка.
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