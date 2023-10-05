Как правильно хранить резину и что для этого нужно: важные лайфхаки о хранении автомобильных шин

У всех автомобилистов рано или поздно возникают трудности, связанные не только с покупкой и заменой покрышек для авто, но и обеспечением оптимальных условий хранения зимней или летней резины. Ведь важно, чтобы она сохранялась только в правильных условиях.

Лучший вариант — воспользоваться услугами профессиональных предприятий, которые хранят шины в специальных условиях. Но если такой возможности нет, читай, как правильно хранить покрышки дома — в материале.

Где хранить резину для машины: лучшие места

Для автомобильных покрышек нужно тщательно выбирать место. К примеру, важно, чтобы в помещении не было солнечных лучей УФ, которые могут разрушить резину. Температура хранения должна быть до +25°C. Влажность воздуха — 50-60%, а помещение должно проветриваться.

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Прежде чем хранить шины, их нужно почистить от загрязнений.

После мытья покрышки нужно полностью высушить. Лучше упаковать их в холщовые мешки или специальные чехлы. Полиэтиленовые пакеты для этого не подходят, так как при хранении шин вместе с дисками есть возможность образования конденсата, который может привести к коррозии металлических дисков.

Как правильно хранить резину для машины

Для резины противопоказаны следующие условия:

температура воздуха выше +35°C;

открытый воздух;

влага;

прямые солнечные лучи;

размещение на черном асфальте и световозвращающих покрытиях (например, на стекле или на снегу).

Где еще нельзя хранить шины

Также нельзя хранить шины на лестничной площадке, в сыром и холодном гараже, в помещении с высокой температурой. То есть ставить автомобильные шины у батарей также строго запрещено. Многие хранят шины на открытом балконе, но этого делать тоже нельзя, ведь погодные условия сильно влияют на состояние покрышек.

Как правильно хранить резину и где именно

Если у тебя есть отапливаемый балкон, а температура там соответствует норме и нет проникновения прямых солнечных лучей, тогда отнеси шины на балкон. В гараже — с соблюдением температурного диапазона, влажности, проветривания. Идеальные условия для хранения — это кладовая квартиры или сухой погреб с допустимой температурой.

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