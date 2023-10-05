Как правильно хранить резину и что для этого нужно: важные лайфхаки о хранении автомобильных шин

Анна Голишевская, редактор сайта 05 октября 2023, 07:00
Как правильно хранить резину и что для этого нужно: важные лайфхаки о хранении автомобильных шин
Фото: Unsplash

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Как правильно хранить резину и что для этого нужно: важные лайфхаки о хранении автомобильных шин
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