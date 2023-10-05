Як правильно зберігати гуму та що для цього потрібно: важливі лайфхаки для зберігання автомобільних шин

У всіх автомобілістів рано чи пізно виникають труднощі, пов’язані не лише з купівлею та заміною покришок для авто, але й із забезпеченням оптимальних умов зберігання зимової чи літньої гуми. Адже важливо, щоб вона зберігалася лише у правильних умовах.

Найкращий варіант — скористатися послугами фахових підприємств, які зберігають шини в спеціальних умовах. Але якщо такої можливості немає, читай, як правильно зберігати покришки вдома — у матеріалі.

Де зберігати гуму для машини: найкращі місця

Для автомобільних покришок потрібно ретельно вибирати місце. Наприклад, важливо, щоб у приміщенні не було сонячних променів УФ, які можуть зруйнувати гуму. Температура зберігання має бути до +25°C. Вологість повітря — 50-60%, а приміщення має провітрюватися.

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Перед тим, як зберігати шини, їх потрібно почистити від забруднень.

Після миття покришки потрібно повністю висушити. Краще упакувати їх в полотняні мішки або спеціальні чохли. Поліетиленові пакети для цього не підходять, тому що при зберіганні шин разом з дисками є можливість утворення конденсату, який може призвести до корозії металевих дисків.

Як правильно зберігати гуму для машини

Для гуми протипоказані такі умови:

температура повітря вище +35°C;

відкрите повітря;

волога;

пряме сонячне проміння;

розміщення на чорному асфальті та світловідбивних покриттях (наприклад, на склі або на снігу).

Де ще не можна зберігати шини

Також не можна зберігати шини на сходовому майданчику, у сирому та холодному гаражі, у приміщенні з високою температурою. Тобто, ставити автомобільні шини біля батарей також суворо заборонено. Багато хто зберігає шини на відкритому балконі, але цього робити також не можна, адже погодні умови дуже впливають на стан покришок.

Як правильно зберігати гуму і де саме

Якщо у тебе є балкон, що опалюється, а температура там відповідає нормі й немає проникнення прямих сонячних променів, тоді віднеси шини на балкон. У гаражі — з дотриманням температурного діапазону, вологості, провітрювання. Ідеальні умови для зберігання — це комора квартири або сухий льох з допустимою температурою.

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