Коли шини стають небезпечними: чи мають значення стиль водіння та гума?

Часто водії намагаються заощадити на утриманні автомобіля. Зазвичай це полягає в безневинних, на перший погляд, діях: трохи довше експлуатувати шини, трохи згодом пройти техогляд.
Але така зневага станом транспортного засобу може коштувати дорого — розповімо докладніше про небезпеки.
Купівля нової шини необхідна у таких випадках:
Після п’яти років експлуатації шини потрібно перевіряти кілька місяців. Навіть при дбайливому використанні та дотриманні всіх правил вони вже перебувають у зоні ризику.
Термін може різнитися в залежності від типорозміру, наприклад, купити гуму на 14 вигідніше та безпечніше для легкових авто.
Цінителі високих швидкостей та екстремальних маршрутів повинні перевіряти стан покришок набагато частіше, ніж акуратні водії. Різкі повороти та розгони надають додаткову напругу на шини.
Це може призвести до швидшого зношування протектора та погіршення зчеплення шин з дорогою.
До того ж при високих швидкостях шини нагріваються швидше, що може призвести до підвищеного зношування та виникнення тріщин.
До того ж при високих швидкостях шини нагріваються швидше, що може призвести до підвищеного зношування та виникнення тріщин.
Додаткове навантаження на шину надає часте перевантаження автомобіля. Це призводить до їх швидкого зносу, погіршення зчеплення та підвищеного ризику поривів. Також впливає недостатній тиск у шинах. Їх розгойдування призводить до підвищеного тертя та перегріву.
Стиль водіння може впливати не лише на шини, але і на твій гаманець. Раніше ми розповідали, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР. Керуй відповідально.