Коли шини стають небезпечними: чи мають значення стиль водіння та гума?

Часто водії намагаються заощадити на утриманні автомобіля. Зазвичай це полягає в безневинних, на перший погляд, діях: трохи довше експлуатувати шини, трохи згодом пройти техогляд.

Але така зневага станом транспортного засобу може коштувати дорого — розповімо докладніше про небезпеки.

Коли потрібно терміново замінити шину?

Купівля нової шини необхідна у таких випадках:

Зараз також дивляться

Прокол. Сучасні гумові суміші отримали підвищену міцність та можуть витримати значні навантаження. Однак після проколу чи порізу покришку має оглянути професіонал. Іноді її можна відремонтувати, але в деяких випадках допоможе лише заміна. Майстер повинен розбирати колесо, щоб визначити наявність внутрішніх пошкоджень. Зношування. Законодавство допускає зношування літніх шин до 1,6 мм, а зимових — до 3 мм. Це можна визначити виміром глибини протектора у середній частині. Однак якщо помітне нерівномірне зношування (одна сторона стерта значно більше), необхідно негайно придбати нові покришки й провести балансування коліс. Старіння. Гума може старіти навіть у стані спокою, на зберіганні. Її поганий стан видадуть мікротріщини на поверхні. Інші ознаки: знос протектора, втрата еластичності, збільшення шуму під час руху. На швидкість старіння впливають навколишня температура, умови зберігання та експлуатації, середнє навантаження. Деформація. На протекторі або боковині може виникнути нехарактерний виступ, тобто гума просто здувається. Це небезпечний симптом: за будь-якої деформації бажано викликати евакуатор або негайно їхати в шиномонтаж на мінімальній швидкості.

Після п’яти років експлуатації шини потрібно перевіряти кілька місяців. Навіть при дбайливому використанні та дотриманні всіх правил вони вже перебувають у зоні ризику.

Термін може різнитися в залежності від типорозміру, наприклад, купити гуму на 14 вигідніше та безпечніше для легкових авто.

Вплив стилю водіння

Цінителі високих швидкостей та екстремальних маршрутів повинні перевіряти стан покришок набагато частіше, ніж акуратні водії. Різкі повороти та розгони надають додаткову напругу на шини.

Це може призвести до швидшого зношування протектора та погіршення зчеплення шин з дорогою.

До того ж при високих швидкостях шини нагріваються швидше, що може призвести до підвищеного зношування та виникнення тріщин.

Додаткове навантаження на шину надає часте перевантаження автомобіля. Це призводить до їх швидкого зносу, погіршення зчеплення та підвищеного ризику поривів. Також впливає недостатній тиск у шинах. Їх розгойдування призводить до підвищеного тертя та перегріву.

Стиль водіння може впливати не лише на шини, але і на твій гаманець. Раніше ми розповідали, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР. Керуй відповідально.