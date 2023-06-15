Когда шины становятся опасными: имеют ли значение стиль вождения и резина?

Часто водители стараются сэкономить на содержании автомобиля. Обычно это заключается в невинных на первый взгляд действиях: немного дольше эксплуатировать шины, чуть позже пройти техосмотр.

Но такое пренебрежение состоянием транспортного средства может дорого стоить — расскажем подробнее об опасностях.

Когда необходимо срочно заменить шину?

Покупка новой шины необходима в таких случаях:

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Прокол. Современные резиновые смеси получили повышенную прочность и могут выдержать значительные нагрузки. Однако после прокола или пореза покрышку должен осмотреть профессионал. Иногда ее можно отремонтировать, но в некоторых случаях поможет только замена. Мастер должен разбортировать колесо, чтобы определить наличие внутренних повреждений. Износ. Законодательство допускает износ летних шин до 1,6 мм, а зимних — до 3 мм. Это можно определить измерением глубины протектора в средней части. Однако если заметен неравномерный износ (одна сторона стерта значительно больше), необходимо немедленно приобрести новые покрышки и провести балансировку колес. Старение. Резина может стареть даже в состоянии покоя, на хранении. Ее плохое состояние выдадут микротрещины на поверхности. Другие признаки: износ протектора, потеря эластичности, увеличение шума при движении. На скорость старения влияют окружающая температура, условия хранения и эксплуатации, средняя нагрузка. Деформация. На протекторе или боковине может возникнуть нехарактерный выступ, то есть резина просто вздуется. Это опасный симптом: при любой деформации желательно вызвать эвакуатор или немедленно ехать в шиномонтаж на минимальной скорости.

После пяти лет эксплуатации шины нужно проверять раз несколько месяцев. Даже при бережном использовании и соблюдении всех правил они уже находятся в зоне риска.

Срок может разниться в зависимости от типоразмера, например, купить резину на 14 выгоднее и безопаснее для легковых авто.

Влияние стиля вождения

Ценители высоких скоростей и экстремальных маршрутов должны проверять состояние покрышек гораздо чаще, чем аккуратные водители.

Резкие повороты и разгоны оказывают дополнительное напряжение на шины. Это может приводить к более быстрому износу протектора и ухудшению сцепления шин с дорогой.

К тому же при высоких скоростях шины нагреваются быстрее, что может привести к повышенному износу и возникновению трещин.

Дополнительную нагрузку на шину оказывает частый перегруз автомобиля. Это приводит к их быстрому износу, ухудшению сцепления и повышенному риску порывов. Также влияет недостаточное давление в шинах. Их раскачивание приводит к повышенному трению и перегреву.

Стиль вождения может влиять не только на шины, но и на твой кошелек. Раньше мы рассказывали, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД. Управляй ответственно.