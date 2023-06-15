Когда шины становятся опасными: имеют ли значение стиль вождения и резина?

Часто водители стараются сэкономить на содержании автомобиля. Обычно это заключается в невинных на первый взгляд действиях: немного дольше эксплуатировать шины, чуть позже пройти техосмотр.
Но такое пренебрежение состоянием транспортного средства может дорого стоить — расскажем подробнее об опасностях.
Покупка новой шины необходима в таких случаях:
После пяти лет эксплуатации шины нужно проверять раз несколько месяцев. Даже при бережном использовании и соблюдении всех правил они уже находятся в зоне риска.
Срок может разниться в зависимости от типоразмера, например, купить резину на 14 выгоднее и безопаснее для легковых авто.
Ценители высоких скоростей и экстремальных маршрутов должны проверять состояние покрышек гораздо чаще, чем аккуратные водители.
Резкие повороты и разгоны оказывают дополнительное напряжение на шины. Это может приводить к более быстрому износу протектора и ухудшению сцепления шин с дорогой.
К тому же при высоких скоростях шины нагреваются быстрее, что может привести к повышенному износу и возникновению трещин.
К тому же при высоких скоростях шины нагреваются быстрее, что может привести к повышенному износу и возникновению трещин.
Дополнительную нагрузку на шину оказывает частый перегруз автомобиля. Это приводит к их быстрому износу, ухудшению сцепления и повышенному риску порывов. Также влияет недостаточное давление в шинах. Их раскачивание приводит к повышенному трению и перегреву.
Стиль вождения может влиять не только на шины, но и на твой кошелек. Раньше мы рассказывали, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД. Управляй ответственно.