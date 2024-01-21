Круті (не) застібають. Як ремінь безпеки може врятувати твоє життя

З січня по жовтень 2023 року в Україні сталося більш як 19,7 тисяч зареєстрованих ДТП. Внаслідок цього травмувань зазнали 24 774 людини та ще 2492 загинули. Таку статистику надає перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Та, можливо, деякі загиблі змогли б вижити, якби дотримувалися елементарних правил дорожнього руху — використовували ремені безпеки.

Паски безпеки — це, без сумніву, один із найважливіших елементів автомобільної безпеки. Це не просто аксесуар, а річ, яка може врятувати життя у критичний момент. Тож значення ременів безпеки не можна недооцінювати.

Та чомусь серед водіїв автомобілів дехто просто нехтує ними. Такі дані показує дослідження, опубліковане в National Library of Medicine. Інші власники авто ставлять “заглушки” задля того, щоб машина не сигналила, що хтось не пристебнувся.

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Також зустрічаються водії, які розповідають, що ремені безпеки навпаки роблять гірше у разі, якщо автомобіль почне горіти чи тонути. При цьому сучасні паски знімаються одним клацанням, а найбільшу загрозу становить саме удар, що передує пожежі або падінню у воду.

Паски безпеки є важливим аспектом під час подорожей як до супермаркету, що знаходиться неподалік від дому, так і на далекі відстані. Та більш актуальним це питання постає тоді, коли ми розглядаємо статистику аварій та їх наслідків.

Сьогодні ми пропонуємо тобі обговорити такі питання:

Як працює пасок безпеки.

Скільки водіїв в Україні користуються ременями безпеки.

Чому важливо завжди користуватися ременями безпеки.

Навіщо пристібатися на задніх сидіннях.

Для чого потрібне дитяче автомобільне крісло.

Детальніше про те, як паски безпеки можуть врятувати тобі життя — розповідаємо далі у матеріалі.

Що таке ремінь безпеки

Ремінь безпеки — це пристрій безпеки, що використовується в автівках для запобігання травмам пасажирів і водіїв у разі аварії.

Основна мета паска безпеки — утримувати людину в безпечному положенні та зменшити ризик травм при зіткненні або різкому гальмуванні.

Як працює пасок безпеки

У виданні How stuff works пояснили, що типовий пасок безпеки складається з поясного ременя, який лежить на тазі, та плечового ременя, який тягнеться через груди. Ці дві секції щільно закріплені на рамі автомобіля, щоб утримувати пасажирів на їхніх сидіннях. Якщо ремінь надітий правильно, він докладатиме найбільшу силу зупинки до грудної клітки та тазу, які є відносно міцними частинами тіла.

Оскільки ремені охоплюють широку частину твого тіла, то сила удару не концентрується в малій області. А отже, ти не отримаєш такої великої шкоди під час ДТП, якщо будеш використовувати ремінь.

Тканина паска безпеки виготовлена з більш гнучкого матеріалу, ніж приладова панель або лобове скло. Вона трохи розтягується, а це означає, що зупинка не буде такою різкою.

Проте, ремінь безпеки не має розтягуватися занадто сильно, інакше ти можеш вдаритися об кермо або бічне вікно. Безпечні паски повинні надавати змогу тобі злегка зміститися вперед.

Скільки водіїв користуються ременями безпеки

Відповідно до статистики, наразі в Україні 40,14% водіїв використовують ремені безпеки, тобто менше половини. Цю інформацію передала керівниця Центру демократії та верховенства права Олеся Холопік під час прес-конференції в Укрінформі.

З 2017 року Центр демократії та верховенства права спільно з ГО Vision Zero здійснює моніторинг того, як часто водії користуються пасками безпеки.

Наше найновіше дослідження виявило, що сьогодні 40,14% водіїв пристібаються, — повідомила Холопік.

Вона також наголосила, що відчутне зростання показника, у порівнянні з 2020 роком, цей показник становив 26,04%.

Нині в Україні, як ми бачимо, зберігається зростання у використанні пасків безпеки серед водіїв. Та все ж, з іншого боку, це означає, що майже 60% власників авто не користуються ременями. І це достатньо-таки велике число людей.

Як ми вже зазначали на початку матеріалу, лише за десять місяців 2023 року у ДТП загинуло 2492 людини. Відповідно до даних Опендатабот, за цей період найбільше ДТП з травмованими та загиблими зафіксовано у:

Дніпропетровській області — 1775;

Львівській області — 1697;

у Києві — 1631.

Серед найбільш частих причин ДТП, в яких були травмовані та загиблі є:

Перевищення безпечної швидкості — 38,5%;

Порушення правил маневрування — 22,6%;

Порушення правил проїзду перехресть — 8,7%.

Як ми бачимо, статистика, м’яко кажучи, не дуже втішна. Тож ці цифри — вже достатньо хороший аргумент взяти за звичку пристібатися паском безпеки, і це стосується не лише передніх, а й задніх сидінь.

Чому необхідно використовувати ремені безпеки

У Патрульній поліції заявляють, що застосування ременя безпеки зменшує ризик загибелі водія за лобового зіткнення у 2,3 раза, за бокового — в 1,8 раза, а в разі перекидання авто — у 5 разів.

Сайт Дорожній адвокат розповів, чому важливо використовувати пасок безпеки

Мінімізація травм

Застосування пасків безпеки значно знижує ймовірність отримання травм у разі ДТП. Вони ефективно фіксують тіло водія та пасажирів, запобігаючи їх зіткненню з елементами салону автомобіля під час удару.

Захист від викидання

Ремені безпеки відіграють ключову роль у захисті осіб усередині автомобіля від потенційного вильоту через вікно або двері під час аварії. Вони забезпечують можливість людей залишитися всередині автівки у критичних ситуаціях.

Стабілізація під час гальмування

При раптовому гальмуванні ремені безпеки забезпечують утримання водія та пасажирів на їхніх місцях, ефективно запобігаючи можливості їх переміщення або перекидання усередині автомобіля.

Правила користування пасками безпеки

Обов’язково пристібайся. Пам’ятай, навіть якщо твоя поїздка коротка, завжди варто пристебнути ремені безпеки. Слідкуй, щоб ремінь був правильно розташований. Зверни увагу, що ремінь повинен пролягати через плече та груди, а не під рукою або за спиною. Усім пасажирам варто використовувати ремені. Не забувай, що мусять бути пристебнуті, навіть ті, хто сидить на задньому сидінні. Не забувай перевіряти ремені на пошкодження та знос. У разі виявлення будь-яких пошкоджень, вони мають бути замінені. Перед виходом із машини завжди дочекайся її повної зупинки, і тільки тоді відстібай ремінь.

Чому важливо пристібатися на задньому сидінні

У Патрульній поліції України розповідають про міф, що пристібатися потрібно лише водієві та пасажирові поруч.

Насправді ж, бути непристебнутим на задньому сидінні — це небезпека не лише для самого пасажира, а й для водія. Адже його може вбити навіть дитина, що вилетіла із заднього сидіння. І що вже казати про дорослу людину.

Окрім того, не можна забувати й про випадки ДТП, під час яких машину перевертає. У такому разі пасок безпеки може врятувати тобі життя.

Навіщо потрібне дитяче автокрісло

Поговорімо й про наймолодших пасажирів авто. За десять місяців 2023 року суттєво зросла кількість аварій за участю дітей — 3441. Це на 10% у порівнянні з відповідним періодом у 2021.

Під час пересування машиною задача батьків чи опікунів забезпечити захист дітей. Та оскільки малеча має нижчий зріст — звичайний пасок безпеки не зможе правильно та ефективно захистити дитину у випадку ДТП, через те, що проходитиме не через грудну клітку й таз. Для цього власне й потрібне автокрісло.

Воно дає змогу правильно пристебнути дитину, відповідно до її зросту. Також автокрісло для дітей зафіксує місце малюка, аби той не повзав по сидінню під час поїздки.

Наразі у магазинах можна знайти дитячі автомобільні крісла 5 груп, що підходять для дітей віком від народження і до 12 років та вагою до 36 кг.

Тож, якщо ти маєш дитину — подбай про автокрісло, яке буде підходити їй відповідно до зросту, ваги та комплекції. Раніше ми розповідали, як вибрати безпечне автокрісло для дитини.

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