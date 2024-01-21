Твоя безпека

Круті (не) застібають. Як ремінь безпеки може врятувати твоє життя

Діана Просяник, редакторка сайту 21 Січня 2024, 09:00
ремені безпеки
Фото: Depositphotos

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