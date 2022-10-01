Комфорт має бути безпечним — користь та шкода підігріву сидінь в авто

Коли розпочинається холодна пора, нам все менше хочеться виходити на вулицю або ж пересуватися з комфортом. Водії автівок вмикають підігрів сидінь, щоб їздити у теплі.

Але така функція має як користь, так і шкоду для організму. Лікар-уролог Антон Глєбов розповів про переваги й недоліки використання підігріву сидінь.

Користь використання підігріву сидінь

Насамперед використання підігріву сидінь в автомобілях це про комфорт. Значно приємніше сідати на тепле сидіння, ніж на льодяне після нічного охолодження.

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За словами лікаря, переохолодження сідничних м’язів, придатків у жінок, передміхурової залози й органів мошонки у чоловіків може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Використання підігріву знижує ризик виникнення у чоловіків простатиту та епідидиміту, у жінок — циститу, пієлонефриту, — наголошує лікар.

Також він зауважив: така функція може допомагати при міжреберній невралгії, радикуліті, розтягуванні зв’язок, артрозі тощо.

Шкода використання підігріву сидінь

Попри плюси така функція автомобіля має й погані наслідки. Лікар пояснює: якщо довго перебувати на сидінні, прогрітому в середньому до 38°C, знижується чоловіча фертильність.

Нормальна температура для органів мошонки — 34–35,5°C.

Також звертає увагу на те, що діти до трьох років схильні до теплового удару. У них не до кінця сформована система терморегуляції. Варто обережно використовувати підігрів сидінь, якщо у машині є діти.

Протипоказаний перегрів при онкологічних захворюваннях будь-якої локалізації та навіть при підозрі на них, — наголошує Глєбов.

За його словами, якщо перші сім тижнів вагітності температура тіла жінки підіймається вище за 38,9°C, виникає небезпека викидня або дефекту нервової трубки плода.

Варто також пам’ятати, що різке охолодження при виході з машини може спровокувати багато різних хвороб — від застуди до радикуліту.

Як правильно використовувати підігрів сидінь

Уролог рекомендує прогрівати машину та вмикати підігрів, потім сідати на тепле сидіння. Коли водій адаптувався й не відчуває різкого температурного переходу, підігрів краще вимкнути.

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