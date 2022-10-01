Здоров'я та краса

Комфорт має бути безпечним — користь та шкода підігріву сидінь в авто

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 21:00
Підігрів сидінь в авто: користь та шкода для здоров’я
Фото: Pexels

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