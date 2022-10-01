Комфорт должен быть безопасным — польза и вред подогрева сидений в авто

Когда начинается холодная пора, нам все меньше хочется выходить на улицу или же нужно передвигаться с комфортом. Водители автомобилей включают подогрев сидений, чтобы ездить в тепле.

Но такая функция несет как пользу, так и вред для организма. Врач-уролог Антон Глебов рассказал о преимуществах и недостатках использования подогрева сидений.

Польза использования подогрева сидений

В первую очередь, использование подогрева сидений в автомобилях это о комфорте. Гораздо приятнее садиться на теплое сиденье, чем ледяное после ночного охлаждения.

По словам врача, переохлаждение ягодичных мышц, придатков у женщин, предстательной железы и органов мошонки у мужчин может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Использование подогрева снижает риск возникновения у мужчин простатита и эпидидимита, у женщин — цистита, пиелонефрита, — отмечает врач.

Также он подчеркнул: такая функция может помогать при межреберной невралгии, радикулите, растяжении связок, артрозе и т.д.

Вред использования подогрева сидений

Несмотря на плюсы, такая функция автомобиля имеет и негативные последствия. Врач объясняет: если долго находиться на сидении, прогретом в среднем до 38°C, снижается фертильность у мужчин.

Нормальная температура для органов мошонки — 34–35,5°C.

Также обращает внимание на то, что дети до трех лет подвержены тепловому удару. У них не до конца сформирована система терморегуляции. Следует осторожно использовать подогрев сидений, если в машине есть дети.

Противопоказан перегрев при онкологических заболеваниях любой локализации и даже при подозрении на них, — отмечает Глебов.

По его словам, если первые семь недель беременности температура тела женщины поднимается выше 38,9 ° C, возникает опасность выкидыша или дефекта нервной трубки плода.

Следует также помнить, что резкое охлаждение при выходе из машины может спровоцировать много разных болезней — от простуды до радикулита.

Как правильно использовать подогрев сидений

Уролог рекомендует прогревать машину и включать подогрев, затем садиться на теплое сиденье. Когда водитель адаптировался и не ощущает резкого температурного перехода, подогрев лучше выключить.

В холодное время мы начинаем чаще болеть. Раньше мы рассказывали, чем и как лечить кашель ОРВИ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!