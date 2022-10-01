Сезон болезней объявляется открытым! Что нужно знать об ОРВИ, симптомах и лечении инфекций

С наступлением холодов риск подхватить сезонный вирус значительно увеличивается. Поэтому важно в течение года укреплять иммунитет и внимательно относиться к своему самочувствию, чтобы не заболеть и не заразить других.

Министерство здравоохранения Украины рассказало, что такое ОРВИ, какие симптомы имеет эта инфекция и как ее лечить.

ОРВИ: что это

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция, возбудителями которой могут быть более 200 вирусов. Они часто даже не связаны между собой и относятся к разным группам заболеваний.

Иногда спровоцировать болезнь могут бактерии, но это случается значительно реже.

Важно помнить, что грипп и ОРВИ — не одно и то же. Основная разница заключается в том, что грипп начинается внезапно и остро. Человек на протяжении всей болезни имеет резко выраженные ломоту в теле, озноб, головные боли и боли в мышцах.

А ОРВИ в большинстве своем начинается постепенно и сопровождается чувством общей слабости. Инкубационный период болезни длится около двух-трех дней. Именно в это время существует самый высокий риск передачи вируса другим людям.

В целом человек с ОРВИ считается заразным до тех пор, пока не пройдут все симптомы — в основном речь идет о двух неделях.

Симптомы ОРВИ

Основные симптомы ОРВИ:

температура тела 37-37,5°С (иногда заболевание может протекать без температуры);

насморк, заложенность носа;

чихание;

кашель и боль в горле;

чувство усталости и вялость;

головные боли и боли в мышцах (при условии тяжелого течения болезни);

бессонница (если высокая температура держится более суток).

Лечение ОРВИ

Лечение ОРВИ — дело очень индивидуальное, ведь сначала нужно определить, каким вирусом заразился человек. А их, как мы уже писали ранее, больше 200.

Обычно пик заболеваемости ОРВИ приходится на холодный период года. Инфекция поражает слизистые верхних дыхательных путей, а также уши, нос, горло и т.д.

Самым распространенным возбудителем ОРВИ считается риновирус. Именно он провоцирует насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель.

Болезнь активизируется в течение нескольких дней, а затем пациент самостоятельно поправляется без специального лечения.

Если же ОРВИ протекает в более тяжелой форме, необходимо обратиться к семейному врачу или терапевту и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Неправильный уход за больным может привести к осложнениям: воспалению носовых ходов и среднему уху, усилению или появлению хронических заболеваний дыхательных путей (например, астмы).

Во время беременности нужно быть особенно внимательной ко своему здоровью, ведь в это время риск заразиться ОРВИ выше.

Болезнь может протекать тяжелее и вызывать больше осложнений, а еще негативно влиять на развитие плода. Поэтому, чтобы уберечь себя, можно пройти плановую вакцинацию.

Читай, какие прививки для взрослых необходимо сделать.

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