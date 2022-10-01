Здоров'я та краса

Сезон хвороб оголошується відкритим! Що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 10:00
Сезон хвороб оголошується відкритим! Що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій
Фото: Pexels

Більше новин
Сезон хвороб оголошується відкритим! Що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій
Місячний календар на жовтень 2022: найсприятливіші дати для тебе в цьому місяці
Чи треба їсти суп
Данина традиціям чи спрощення життя: чи варто забирати зі щоденного раціону супи — пояснює дієтологиня
Рада запровадила Мораторій на підвищення тарифів на тепло
Закон про мораторій на підвищення тарифів — що це означає та чого чекати взимку?
Коли переводять годинник
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чи треба їсти суп
Данина традиціям чи спрощення життя: чи варто забирати зі щоденного раціону супи — пояснює дієтологиня
Протезування військових
Одноденна зарплатня допоможе поставити їх на ноги! Як долучитися до зброру коштів на протези для поранених військових
Як працюють бойові медики на передовій
Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті
Чому болить рука після вакцинації та як зменшити біль
Болить рука після вакцинації — чому так відбувається та як полегшити дискомфорт

Відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 1 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:42
Сезон хвороб оголошується відкритим! Що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій
Перечекати путінські конвульсії ядерного шантажу: Денисенко про ймовірність удару
0:03:09
Сезон хвороб оголошується відкритим! Що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій
Мріяли про бізнес та чекали на первістка. Історія переселенців з Ірпеня
0:00:31
Росіяни тікають з Лимана
Жест доброї волі чи “тактичне перегрупування”? Росіяни тікають з поля бою на Лиманському напрямку
Реакція України та світу на виступ Путіна 30 вересня 2022 року
Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території
0:08:21
Як працюють бойові медики на передовій
Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті
0:06:50
Україна подає заявку на вступ до НАТО: звернення Зеленського 30.09.2022
Україна подає заявку до НАТО — історична промова Зеленського та що відомо
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Трансляція Путін
Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України
0:06:04
Калуш отримали нову нагороду
Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra
Більше відео
Коли переводять годинник
Читати далі
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?
Магнітні бурі у жовтні 2022 – календар небезпечних дат
Читати далі
Щоб мати добре самопочуття та не скасовувати плани — календар магнітних бур у жовтні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь