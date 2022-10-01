Сезон хвороб оголошується відкритим! Що потрібно знати про ГРВІ, симптоми та лікування інфекцій

З настанням холодів ризик підхопити сезонний вірус значно підвищується. Тому важливо впродовж усього року зміцнювати імунітет та уважно ставитись до свого самопочуття, щоб не захворіти та не заразити інших.

Міністерство охорони здоров’я України розповіло, що таке ГРВІ, які симптоми має ця інфекція та як її лікувати.

ГРВІ: що це

ГРВІ — гостра респіраторна вірусна інфекція, збудниками якої можуть бути понад 200 вірусів. Вони часто навіть не пов’язані між собою та належать до різних груп захворювань.

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Інколи спровокувати хворобу можуть бактерії, але таке трапляється значно рідше.

Важливо пам’ятати, що грип та ГРВІ — не одне й те саме. Основна різниця полягає в тому, що грип починається раптово і гостро. Людина впродовж усієї хвороби має різко виражені ломоту в тілі, озноб, головний біль і біль у м’язах.

А ГРВІ здебільшого починається поступово і супроводжується почуттям загальної слабкості. Інкубаційний період хвороби триває близько двох-трьох днів. Саме в цей час існує найвищий ризик передачі вірусу іншим людям.

Загалом людина з ГРВІ вважається заразною аж поки не пройдуть всі симптоми — здебільшого йдеться про два тижні.

Симптоми ГРВІ

Основні симптоми ГРВІ:

температура тіла 37-37,5°С (інколи захворювання може протікати без температури);

нежить, закладеність носа;

чхання;

кашель та біль у горлі;

відчуття втоми та млявість;

головний біль та біль у м’язах (за умови важкого перебігу хвороби);

безсоння (якщо висока температура тримається понад добу).

Лікування ГРВІ

Лікування ГРВІ — справа дуже індивідуальна, адже спершу потрібно визначити, яким саме вірусом заразилась людина. А їх, як ми вже писали раніше, понад 200.

Зазвичай пік захворюваності на ГРВІ припадає на холодний період року. Інфекція вражає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, а також вуха, носа, горла тощо.

Найпоширенішим збудником ГРВІ вважається риновірус. Саме він провокує нежить, закладеність носа, біль у горлі та кашель.

Хвороба активізується протягом кількох днів, а потім пацієнт самостійно одужує без спеціального лікування.

Якщо ж ГРВІ протікає у важчій формі, то необхідно звернутись до сімейного лікаря чи терапевта та в жодному разі не займатись самолікуванням.

Неправильний догляд за хворим може призвести до ускладнень: запалення носових ходів та середнього вуха, посилення або появи хронічних захворювань дихальних шляхів (наприклад, астми).

Під час вагітності потрібно бути особливо уважною до свого здоров’я, адже в цей час ризик заразитись ГРВІ вищий.

Хвороба може протікати важче та викликати більше ускладнень, а ще негативно впливати на розвиток плоду. Тому, щоб вберегти себе, можна пройти планову вакцинацію.

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