“Як вибрати безпечне автокрісло для дитини?”

Дитяча лікарка-ортопед
Через численні напади ворога на нашу енергетичну систему дороги великих та малих міст України не освітлюються.
Це створює велику потенційну небезпеку автотранспортних пригод, тому треба особливо дбайливо поставитися до питання безпеки дитини в авто.
Усі батьки знають, що без автокрісла перевозити малечу в авто заборонено. Однак як вибрати справді якісне крісло, на що звертати увагу та як правильно його використовувати, щоб поїздка була якомога безпечнішою та комфортною?
Про ці маленькі хитрощі розповіла дитяча лікарка-ортопед Вікторія Сьоміна у своєму Instagram.
На ринку товарів представлено багато варіантів дитячого автокрісла. Та на що справді варто звертати увагу, щоб малеча була у повній безпеці?
Наприклад, вибираючи кріплення Isofix, треба врахувати, що твоє авто має містити спеціальні роз’єми. Багато машин не пристосовані до такого і не мають їх, тож система виявиться неефективною.
Особливо така покупка є небезпечною, коли ти не можеш впевнитися в тому, що автокрісло не було в аварії. Адже після неї сидіння може бути ушкодженим і не виконувати свою функцію захисту.
Серед основних стандартів безпеки є: ECE R44 — перевірено на удар лицем і спиною, UNR 129 — удар лицем, спиною та боковий удар, UNr 129.
Дитячі автокрісла поділяються на три основні групи. Відповідно до того, скільки років та яка вага малюка, треба обирати і встановлювати крісло.
Є комбіновані сидіння, наприклад, від народження до чотирьох років, але їхній рівень захисту буде порівняно меншим.
Є комбіновані сидіння, наприклад, від народження до чотирьох років, але їхній рівень захисту буде порівняно меншим.
Правильне використання автокрісел дуже важливе, адже велика частка безпеки та комфорту залежить саме від цього. Правильне використання автокрісла:
Через відсутність вуличного освітлення у містах збільшується ризик аварій. Читай поради водіям та пішоходам, як уникнути ДТП під час війни.
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