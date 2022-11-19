“Як вибрати безпечне автокрісло для дитини?”

Через численні напади ворога на нашу енергетичну систему дороги великих та малих міст України не освітлюються.

Це створює велику потенційну небезпеку автотранспортних пригод, тому треба особливо дбайливо поставитися до питання безпеки дитини в авто.

Усі батьки знають, що без автокрісла перевозити малечу в авто заборонено. Однак як вибрати справді якісне крісло, на що звертати увагу та як правильно його використовувати, щоб поїздка була якомога безпечнішою та комфортною?

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Як вибрати автокрісло: основні правила

На ринку товарів представлено багато варіантів дитячого автокрісла. Та на що справді варто звертати увагу, щоб малеча була у повній безпеці?

Треба впевнитись, що вибране автокрісло підходить для твого автомобіля.

Наприклад, вибираючи кріплення Isofix, треба врахувати, що твоє авто має містити спеціальні роз’єми. Багато машин не пристосовані до такого і не мають їх, тож система виявиться неефективною.

В пріоритеті має бути покупка нового автокрісла. Адже жодна організація не рекомендує вибирати вживані варіанти.

Особливо така покупка є небезпечною, коли ти не можеш впевнитися в тому, що автокрісло не було в аварії. Адже після неї сидіння може бути ушкодженим і не виконувати свою функцію захисту.

Завжди обирай автокрісло, яке підходить по вазі зросту та віку дитини.

Перевіряй стандарти якості та безпеки.

Серед основних стандартів безпеки є: ECE R44 — перевірено на удар лицем і спиною, UNR 129 — удар лицем, спиною та боковий удар, UNr 129.

Як підібрати розмір крісла

Дитячі автокрісла поділяються на три основні групи. Відповідно до того, скільки років та яка вага малюка, треба обирати і встановлювати крісло.

Група 0+. Крісла цієї групи підходять для дітей вагою до 13-15 кг та встановлюються спинкою до руху. Група 1. Ці автокрісла підходять для вікової категорії дітей від дев’яти місяців до чотирьох років, якщо їхня вага становить від 9 до 18 кг. Встановлювати такі крісла можна як за, так і проти руху. Група 2/3. Такі крісла відрізняються тим, що підходять для малюків від чотирьох до 11 років та можуть мати різні бустери зі спинкою або без.

Є комбіновані сидіння, наприклад, від народження до чотирьох років, але їхній рівень захисту буде порівняно меншим.

Як максимально убезпечити малюка в автокріслі: поради з використання

Правильне використання автокрісел дуже важливе, адже велика частка безпеки та комфорту залежить саме від цього. Правильне використання автокрісла:

взимку варто знімати з малюка верхній одяг, щоб максимально якісно пристібнути його;

пам’ятай про правило двох годин. Відповідно до нього дитина може їхати в автокріслі безперервно тільки дві години. Після цього варто зробити невеличку перерву, дістати дитину з крісла і змінити її положення;

пріоритетом для прогулянок є візок, а не автокрісло;

навіть якщо подорож на машині з малюком недалека: у сусідній будинок або найближчий магазин, пам’ятай, що дитину все одно треба перевозити в автокріслі.

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