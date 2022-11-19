Поради

“Як вибрати безпечне автокрісло для дитини?”

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Вікторія Сьоміна
Вікторія Сьоміна

Дитяча лікарка-ортопед

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 19 Листопада 2022, 12:00
автокрісло
Фото: Unsplash

Поради

“Як вибрати безпечне автокрісло для дитини?”
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Вікторія Сьоміна
Вікторія Сьоміна
Дитяча лікарка-ортопед

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