“Как выбрать безопасное автокресло для ребенка?”

Детский врач-ортопед
Из-за многочисленных нападений врага на нашу энергетическую систему дороги больших и малых городов Украины не освещаются.
Это создает большую потенциальную опасность автотранспортных происшествий, поэтому нужно особенно бережно отнестись к вопросу безопасности ребенка в автомобиле.
Все родители знают, что без автокресла перевозить малышей в авто запрещено. Однако как выбрать качественное кресло, на что обращать внимание и как правильно его использовать, чтобы поездка была максимально безопасной и комфортной?
Об этих маленьких секретах рассказала детский врач-ортопед Виктория Семина в своем Instagram.
На рынке товаров существует много вариантов детского автокресла, но на что действительно стоит обращать внимание, чтобы малыши были в полной безопасности?
Например, при выборе крепления Isofix нужно учесть, что твой автомобиль должен содержать специальные разъемы. Многие машины не приспособлены к такому и не имеют их, поэтому система окажется неэффективной.
Особенно такая покупка опасна, когда ты не можешь убедиться в том, что это автокресло не было в аварии. Ведь после нее сиденье может быть повреждено и не выполнять свою функцию защиты.
Основными стандартами безопасности являются: ECE R44 — проверено на удар лицом и спиной, UNR 129 — удар лицом, спиной и боковой удар, UNr 129.
Детские автокресла делятся на три основные группы. Согласно тому, сколько лет и каков вес твоего малыша, нужно выбирать и устанавливать кресло.
Есть комбинированные сиденья, например от рождения до четырех лет, но их уровень защиты будет сравнительно меньше.
Есть комбинированные сиденья, например от рождения до четырех лет, но их уровень защиты будет сравнительно меньше.
Правильное использование автокресел очень важно, ведь большая часть безопасности и комфорта зависит именно от этого. Правильное использование автокресла:
Из-за отсутствия уличного освещения в городах увеличивается риск аварий. Читай советы водителям и пешеходам, как избежать ДТП во время войны
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