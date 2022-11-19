“Как выбрать безопасное автокресло для ребенка?”

Из-за многочисленных нападений врага на нашу энергетическую систему дороги больших и малых городов Украины не освещаются.

Это создает большую потенциальную опасность автотранспортных происшествий, поэтому нужно особенно бережно отнестись к вопросу безопасности ребенка в автомобиле.

Все родители знают, что без автокресла перевозить малышей в авто запрещено. Однако как выбрать качественное кресло, на что обращать внимание и как правильно его использовать, чтобы поездка была максимально безопасной и комфортной?

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Как выбрать автокресло: основные правила

На рынке товаров существует много вариантов детского автокресла, но на что действительно стоит обращать внимание, чтобы малыши были в полной безопасности?

Надо убедиться, что выбранное автокресло подходит для твоего автомобиля.

Например, при выборе крепления Isofix нужно учесть, что твой автомобиль должен содержать специальные разъемы. Многие машины не приспособлены к такому и не имеют их, поэтому система окажется неэффективной.

В приоритете должна быть покупка нового автокресла. Ведь ни одна организация не рекомендует выбирать подержанные варианты.

Особенно такая покупка опасна, когда ты не можешь убедиться в том, что это автокресло не было в аварии. Ведь после нее сиденье может быть повреждено и не выполнять свою функцию защиты.

Всегда выбирай автокресло, которое подходит по весу, росту и возрасту ребенка.

Проверь стандарты качества и безопасности.

Основными стандартами безопасности являются: ECE R44 — проверено на удар лицом и спиной, UNR 129 — удар лицом, спиной и боковой удар, UNr 129.

Как подобрать размер кресла

Детские автокресла делятся на три основные группы. Согласно тому, сколько лет и каков вес твоего малыша, нужно выбирать и устанавливать кресло.

Группа 0+. Кресла этой группы подходят для детей весом до 13-15 кг и устанавливаются спиной к движению. Группа 1. Эти автокресла подходят для возрастной категории детей от девяти месяцев до четырех лет, если их вес составляет от 9 до 18 кг. Устанавливать такие кресла можно как за, так и против движения. Группа 2/3. Такие кресла отличаются тем, что подходят для малышей от четырех до 11 лет и могут иметь разные бустеры со спинкой или без.

Есть комбинированные сиденья, например от рождения до четырех лет, но их уровень защиты будет сравнительно меньше.

Как максимально обезопасить малыша в автокресле: советы по использованию

Правильное использование автокресел очень важно, ведь большая часть безопасности и комфорта зависит именно от этого. Правильное использование автокресла:

зимой следует снимать с малыша верхнюю одежду, чтобы максимально качественно пристегнуть его;

помни о правиле двух часов. Согласно ему ребенок может ехать в автокресле непрерывно только два часа. После этого следует сделать небольшой перерыв, достать ребенка из кресла и изменить его положение;

приоритетом для прогулок является коляска, а не автокресло;

даже если нужно поехать на машине с малышом относительно недалеко: в соседний дом или ближайший магазин, помни, ребенка все равно нужно перевозить в автокресле.

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