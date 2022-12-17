Платное проживание и обязательный PESEL: новые правила для украинских беженцев в Польше

Польша стала местом, куда от войны РФ сбежало больше всего украинцев. Соседняя братская страна помогает вынужденным беженцам всем необходимым: выплатами, домом, образованием и другим. Однако 14 декабря Сейм Польши внес несколько поправок в закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом.

Какие правки внесли, когда они войдут в действие и как это повлияет на помощь украинцам — дальше в материале.

Взыскание платы за проживание беженцев в Польше

Известно, что польский Сейм внес поправки в закон, касающийся помощи украинским беженцам. 14 декабря за поправку проголосовали 429 депутатов, девять депутатов были против, а 13 депутатов воздержались от голосования.

Сейчас также смотрят

Среди изменений по поводу пребывания украинских беженцев в Польше — теперь за проживание в лагере для беженцев или общежитии придется платить.

Поправка изменяет правила оказания помощи воеводами, органами местного самоуправления и другими государственными учреждениями украинским беженцам.

Что изменилось?

Уже с марта беженцы из Украины получат выплаты сроком на 120 дней от первого прибытия в Польшу.

По истечении такого срока человек, не принадлежащий к особо уязвимым группам, должен покрыть часть расходов и получить PESEL.

То есть, беженцы будут покрывать 50% расходов, но не более 40 злотых на человека в день. Уже с мая для лиц, находящихся в Польше более 180 дней, доля обязательной выплаты возрастет до 75% — не более 60 злотых в день.

Это не касается людей, относящихся к особо уязвимым группам населения:

беременных;

детей;

лиц пенсионного возраста;

лиц, воспитывающих ребенка в возрасте до 12 месяцев;

лиц, осуществляющих уход за тремя и более детьми;

лиц, которые находятся в сложной жизненной ситуации;

людей с инвалидностью или лиц, которые за ними ухаживают.

Также поправка изменяет систему выплаты пособий беженцам. Если беженец покинет Польшу на более чем 30 дней, выплаты для него отменяются.

Такой статус может быть предоставлен повторно, если украинец снова прибудет в Польшу в результате военных действий в его стране.

Пересечение границы для беженцев

Теперь украинец в Польше, который является беженцем, может с помощью электронного документа, доступного в приложении Diia.pl, засвидетельствовать право на жительство для беженцев. Также такой документ вместе с проездным документом позволит многократное пересечение границы без визы.

Кроме того, из закона будет изъята норма об особом порядке выдачи вида на временное проживание беженцам. Авторы постановления подчеркнули, что это изменение не лишает беженцев их права на пребывание в Польше, которое специальный акт гарантирует в течение 18 месяцев с 24 февраля этого года.

Однако с 1 апреля 2023 года украинские беженцы, устроившиеся на работу или ведущие бизнес, смогут подавать документы на получение вида на временное проживание.

Напоследок, отныне у украинских беженцев будет всего 30 дней после пересечения польской границы для оформления PESEL. Если беженец находится в Польше уже больше этого срока и не произвел такой номер, у него будет 30 дней после того, как поправка вступит в силу.

Но за границей мы часто нуждаемся не только в материальной помощи, ведь даже обычная простуда может завести беженца за границей в тупик. Какие польские лекарства являются аналогами отечественных препаратов, мы объясняли в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!