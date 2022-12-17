Твоя безопасность

Платное проживание и обязательный PESEL: новые правила для украинских беженцев в Польше

Виктория Мельник, редактор сайта 17 декабря 2022, 14:00
Выплаты беженцам в Польше
Фото: Pexels

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