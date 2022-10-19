В Польше сокращают пакет соцпомощи для беженцев: какие изменения ждут украинцев

С 24 февраля Польша продемонстрировала, что она верный друг Украины. Страна приняла большое количество украинских беженцев. Сейчас, по словам уполномоченного правительства Польши по делам беженцев из Украины Павла Шефернакера, в Польше находится более 1 млн украинцев.

Украинцы получали разные льготы: от бесплатного пользования транспортом до социальных выплат.

Однако вскоре Польша сократит помощь украинским беженцам, которые находятся на территории страны более четырех месяцев. Об этом сообщили в PAP.

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По словам Шефернакера, правительство должно было внести изменения в соцпакеты, чтобы избежать злоупотреблений помощью.

С 1 января украинцы, пользующиеся приютом более четырех месяцев, будут платить за места коллективного проживания 50%. Уже в середине 2023 года в Польше хотят ввести 100% оплату за стоимость проживания.

Впрочем, страна будет продолжать обеспечивать бесплатным жильем и питанием только что прибывших из Украины. Однако это будет длиться не более 120 дней.

Также Польша будет оплачивать жилье для незащищенных категорий беженцев из Украины: люди с инвалидностью, беременные женщины, многодетные матери-одиночки, пенсионеры.

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