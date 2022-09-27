Как обменять водительское удостоверение в Польше: инструкция от МВД

С началом полномасштабной войны украинцы выехали за границу в поисках безопасности. Многих граждан Украины волнует вопрос, что делать с водительским удостоверением, если пришло время его обменять.

МВД Украины обрадовало хорошим известием. Теперь тебе не нужно возвращаться в Украину, чтобы обменять водительские права. Ты можешь это сделать в столице Польши — Варшаве.

Важно, что пока водительское удостоверение можно только обменять. Если оно потерялось или его украли, то получить новое не удастся.

Украинская команда сейчас работает, чтобы скоро исправить это.

Для того чтобы обменять удостоверение, обратись в подразделение Государственной миграционной службы Украины, а именно в Государственное предприятие Документ.

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Чтобы за один день провести процедуру, подготовь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, а также старое водительское удостоверение.

Если твой паспорт в форме ID-карты и там нет сведений о регистрации места жительства, дополнительно нужно принести справку №13, которая будет свидетельствовать о такой регистрации.

После успешного прохождения всех процедур тебе сразу отпечатают и выдадут новое удостоверение, срок действия которого будет 30 лет.

На примере Польши МВД совместно с Государственной миграционной службой планирует ввести такую ​​процедуру и в других странах по одинаковому механизму.

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