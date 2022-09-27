Як обміняти водійське посвідчення в Польщі: інструкція від МВС

Після початку повномасштабного вторгнення українці виїжджали за кордон у пошуках безпеки. Багатьох громадян України хвилює питання, що робити з водійським посвідченням, якщо настав час його обміняти.

МВС України втішило гарною звісткою. Відтепер тобі не треба повертатися в Україну, щоб обміняти посвідчення водія. Ти можеш це зробити в столиці Польщі — Варшаві.

Важливо, що наразі водійське посвідчення можна тільки обміняти. Якщо ти його втратив(-ла) чи посвідчення вкрали, то отримати нове не вдасться.

Українська команда зараз працює, щоб невдовзі виправити це.

Для того, щоб обміняти посвідчення, звернися до підрозділу Державної міграційної служби України, а саме до Державного підприємства Документ.

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Щоб за один день провести процедуру, підготуй паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, а також старе водійське посвідчення.

Якщо твій паспорт у формі ID-картки й там немає відомостей про реєстрацію місця проживання, то додатково треба принести довідку №13, яка свідчитиме про таку реєстрацію.

Після успішного проходження всіх процедур тобі одразу видрукують та видадуть нове посвідчення, термін дії якого буде 30 років.

На прикладі Польщі МВС спільно з Державною міграційною службою планує ввести таку процедуру й в інших країнах за однаковим механізмом.

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