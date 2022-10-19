Світ

У Польщі скорочують пакет соцдопомоги для біженців: які зміни чекають на українців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Жовтня 2022, 16:30
Польща скорочує соцпакет для українців: які будуть зміни

Більше відео
0:02:43
як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї з Ірану до РФ
Світ має вчасно зупинити Іран: як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї до РФ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:02:37
Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську: що відомо
Карма наздоганяє всіх! Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську на житловий будинок
0:04:16
Іран
Протести в Ірані тривають місяць! Незламність українців надихає іранців на боротьбу
Дивитись більше

Останні відео
Польща скорочує соцпакет для українців: які будуть зміни

У Польщі скорочують пакет соцдопомоги для біженців: які зміни чекають на українців
0:05:03
розстріл під Куп'янськом
Розстріляли батьків на очах і вивезли в Луганськ: росіяни утримують маленьких українців
0:03:54
Календар з військовими ЗСУ - благодійна акція на підтримку ЗСУ
Песець на Росії та усміхнений Залужний — волонтери випустили календар із фото наших військових
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:57
Вікторія Обідіна
“Ти ж розумієш, що вибору в тебе немає?” Звільнена Вікторія Обідіна про полон та роз’єднання з донькою
0:01:40
Перехоплені розмови окупантів: вважають себе “героями Лиману”
Щодня зазнають втрат, але вважають себе “героями” — окупант скаржиться матері на труднощі на передовій
0:02:43
як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї з Ірану до РФ
Світ має вчасно зупинити Іран: як ЄС та США можуть запобігти постачанню зброї до РФ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:02:37
Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську: що відомо
Карма наздоганяє всіх! Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську на житловий будинок
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
Більше відео
розстріл під Куп'янськом
Читати далі
Розстріляли батьків на очах і вивезли в Луганськ: росіяни утримують маленьких українців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь