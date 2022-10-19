У Польщі скорочують пакет соцдопомоги для біженців: які зміни чекають на українців

З 24 лютого Польща продемонструвала, що вона вірний друг України. Країна прийняла найбільшу кількість українських біженців. Зараз, за словами уповноваженого уряду Польщі у справах біженців з України Павла Шефернакера, у Польщі перебуває понад 1 млн українців.

Українці отримували різноманітні пільги: від безплатного користування транспортом до соціальних виплат.

Проте невдовзі Польща скоротить допомогу українським біженцям, які перебувають на території країни понад чотири місяці. Про це повідомили у PAP.

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За словами Шефернакера, уряд мусив внести зміни у соцпакети, щоб уникнути зловживань допомогою.

З 1 січня українці, які користуються прихистком понад чотири місяці, сплачуватимуть за місця колективного проживання 50%. Уже у середині 2023 року в Польщі хочуть запровадити 100% оплату вартості проживання.

Втім, країна породжуватиме забезпечувати безплатним житлом і харчуванням тих, хто щойно прибув з України. Проте це триватиме не більше ніж 120 днів

Також Польща покриватиме оплату житла для незахищених категорій біженців з України: люди з інвалідністю, вагітні жінки, багатодітні матері-одиначки, пенсіонери.

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