Підтримка для твоєї дитини. Як отримати гуманітарну та грошову допомогу від Save the Children в Україні та Польщі

Після початку повномасштабної війни багато українців опинилися у скрутній ситуації. На допомогу прийшли благодійні фонди та організації.

Міжнародна організація Save the Children захищає дітей у всьому світі вже понад сторіччя. Про українських малюків вона теж не забула. Розповідаємо, як батькам отримати гуманітарну, грошову та психологічну підтримку.

Хто може отримати допомогу

Українцям гуманітарну допомогу організація почала надавати з 2014 року, зосереджуючися на Донецькій та Луганській областях.

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З 24 лютого Save the Children почали надавати гуманітарну допомогу всім українським дітям та родинам, які опинилися у скрутній ситуації.

Завдяки партнерам організації допомогу можна отримати по всій території держави. Організація також не забула про українців, які виїхали за кордон.

Яку допомогу надає Save the Children та як її отримати

Міжнародна організація може забезпечити тебе і дитину:

їжею та водою;

наборами гігієни;

безпечним місцем для перебування дітей;

грошовою субсидією, щоб родини могли задовольнити основні потреби.

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У першій хвилі грошової допомоги українцям в Польщі організація видавала по 1320 злотих на дітей протягом трьох місяців.

Зараз організація поновила прийом анкет і запустила другу хвилю допомоги, яка надається через партнерські організації.

Якщо у твоєму населеному пункті або області працюють партнерські організації Save the Children, то можна звернутися безпосередньо до них. Детальніше про це можна дізнатися на їхній сторінці в Facebook.

Там зазначають, що кожен партнер підтримує сім’ї по-різному: хтось грошовою допомогою, хтось продуктовими наборами, хтось гігієною, хтось заняттями з дітьми, хтось медичними послугами.

Щоб оформити допомогу, треба:

Зателефонувати на гарячу лінію організації за номером +38 (080) 060 98 45.

Написати про свою ситуацію у месенджері Viber або Telegram за номером +38 (095) 654 52 79.

Написати про свою ситуацію, вказавши свій номер телефону, в приватні повідомлення Facebook.

Після цього працівники зв’яжуться з тобою, щоб отримати необхідну інформацію.

Однак відповідь на свою заявку ти отримаєш не одразу. Гарячі лінії Save the Children переповнені, тож, можливо, доведеться трохи зачекати.

Але в організації запевняють, що хвилюватися не варто, кожен отримає відповідь по черзі.

Не залишилися осторонь й інші благодійні організації. Раніше ми розповіли, як отримати допомогу від Червоного Хреста.

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