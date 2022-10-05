Підтримка для твоєї дитини. Як отримати гуманітарну та грошову допомогу від Save the Children в Україні та Польщі

Після початку повномасштабної війни багато українців опинилися у скрутній ситуації. На допомогу прийшли благодійні фонди та організації.
Міжнародна організація Save the Children захищає дітей у всьому світі вже понад сторіччя. Про українських малюків вона теж не забула. Розповідаємо, як батькам отримати гуманітарну, грошову та психологічну підтримку.
Українцям гуманітарну допомогу організація почала надавати з 2014 року, зосереджуючися на Донецькій та Луганській областях.
З 24 лютого Save the Children почали надавати гуманітарну допомогу всім українським дітям та родинам, які опинилися у скрутній ситуації.
Завдяки партнерам організації допомогу можна отримати по всій території держави. Організація також не забула про українців, які виїхали за кордон.
Завдяки партнерам організації допомогу можна отримати по всій території держави. Організація також не забула про українців, які виїхали за кордон.
Міжнародна організація може забезпечити тебе і дитину:
У першій хвилі грошової допомоги українцям в Польщі організація видавала по 1320 злотих на дітей протягом трьох місяців.
Зараз організація поновила прийом анкет і запустила другу хвилю допомоги, яка надається через партнерські організації.
Якщо у твоєму населеному пункті або області працюють партнерські організації Save the Children, то можна звернутися безпосередньо до них. Детальніше про це можна дізнатися на їхній сторінці в Facebook.
Там зазначають, що кожен партнер підтримує сім’ї по-різному: хтось грошовою допомогою, хтось продуктовими наборами, хтось гігієною, хтось заняттями з дітьми, хтось медичними послугами.
Там зазначають, що кожен партнер підтримує сім’ї по-різному: хтось грошовою допомогою, хтось продуктовими наборами, хтось гігієною, хтось заняттями з дітьми, хтось медичними послугами.
Після цього працівники зв’яжуться з тобою, щоб отримати необхідну інформацію.
Однак відповідь на свою заявку ти отримаєш не одразу. Гарячі лінії Save the Children переповнені, тож, можливо, доведеться трохи зачекати.
Однак відповідь на свою заявку ти отримаєш не одразу. Гарячі лінії Save the Children переповнені, тож, можливо, доведеться трохи зачекати.
Але в організації запевняють, що хвилюватися не варто, кожен отримає відповідь по черзі.
Не залишилися осторонь й інші благодійні організації. Раніше ми розповіли, як отримати допомогу від Червоного Хреста.
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