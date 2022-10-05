Поддержка для твоего ребенка. Как получить гуманитарную и денежную помощь от Save the Children в Украине и Польше

После начала полномасштабной войны многие украинцы оказались в затруднительной ситуации. На помощь пришли благотворительные фонды и организации.
Международная организация Save the Children защищает детей во всем мире уже более столетия. Об украинских малышах она тоже не забыла.
Рассказываем, как родителям получить гуманитарную, финансовую и психологическую поддержку от международной организации Save the Children.
Украинцам гуманитарную помощь организация начала оказывать с 2014 года, сосредотачиваясь на Донецкой и Луганской областях.
С 24 февраля Save the Children начали предоставлять гуманитарную помощь всем украинским детям и семьям, оказавшимся в затруднительной ситуации.
С помощью партнеров организации помощь можно получить на всей территории государства. Также не забыли и об украинцах, выехавших за границу.
С помощью партнеров организации помощь можно получить на всей территории государства. Также не забыли и об украинцах, выехавших за границу.
Международная организация может обеспечить тебя и твоего ребенка:
В первой волне денежной помощи украинцам в Польше организация выдавала по 1320 злотых на детей в течение трех месяцев.
Сейчас организация возобновила прием анкет и запустила вторую волну помощи, оказываемую через партнерские организации.
Если в твоем населенном пункте или области работают партнерские организации Save the Children, можно обратиться непосредственно к ним. Подробнее об этом можно узнать на их официальной странице в Facebook.
Там отмечают, что каждый партнер поддерживает семьи по-разному: кто-то денежной помощью, продуктовыми наборами, кто-то гигиеной, кто-то занятиями с детьми, медицинскими услугами.
Там отмечают, что каждый партнер поддерживает семьи по-разному: кто-то денежной помощью, продуктовыми наборами, кто-то гигиеной, кто-то занятиями с детьми, медицинскими услугами.
После этого работники свяжутся с тобой, чтобы получить необходимую информацию.
Однако ответ на заявку прейдет не сразу. Горячие линии Save the Children переполнены, поэтому, возможно, придется немного подождать.
Однако ответ на заявку прейдет не сразу. Горячие линии Save the Children переполнены, поэтому, возможно, придется немного подождать.
Но в организации уверяют, что беспокоится не стоит, каждый получит ответ в порядке очереди.
Не остались в стороне и другие благотворительные организации. Ранее мы рассказали, как получить помощь от Красного Креста.
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