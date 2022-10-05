Поддержка для твоего ребенка. Как получить гуманитарную и денежную помощь от Save the Children в Украине и Польше

После начала полномасштабной войны многие украинцы оказались в затруднительной ситуации. На помощь пришли благотворительные фонды и организации.

Международная организация Save the Children защищает детей во всем мире уже более столетия. Об украинских малышах она тоже не забыла.

Рассказываем, как родителям получить гуманитарную, финансовую и психологическую поддержку от международной организации Save the Children.

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Кто может получить помощь

Украинцам гуманитарную помощь организация начала оказывать с 2014 года, сосредотачиваясь на Донецкой и Луганской областях.

С 24 февраля Save the Children начали предоставлять гуманитарную помощь всем украинским детям и семьям, оказавшимся в затруднительной ситуации.

С помощью партнеров организации помощь можно получить на всей территории государства. Также не забыли и об украинцах, выехавших за границу.

Какую помощь оказывает Save the Children и как ее получить

Международная организация может обеспечить тебя и твоего ребенка:

пищей и водой;

наборами гигиены;

безопасным местом для детей;

денежной субсидией, чтобы семьи могли удовлетворить основные потребности.

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В первой волне денежной помощи украинцам в Польше организация выдавала по 1320 злотых на детей в течение трех месяцев.

Сейчас организация возобновила прием анкет и запустила вторую волну помощи, оказываемую через партнерские организации.

Если в твоем населенном пункте или области работают партнерские организации Save the Children, можно обратиться непосредственно к ним. Подробнее об этом можно узнать на их официальной странице в Facebook.

Там отмечают, что каждый партнер поддерживает семьи по-разному: кто-то денежной помощью, продуктовыми наборами, кто-то гигиеной, кто-то занятиями с детьми, медицинскими услугами.

Чтобы оформить помощь, тебе нужно:

Позвонить по телефону на горячую линию по телефону +38 (080) 060 98 45.

Написать о своей ситуации в мессенджере Viber или Telegram по номеру +38 (095) 654 52 79.

Написать о своей ситуации, указав номер телефона, в частные сообщения Facebook.

После этого работники свяжутся с тобой, чтобы получить необходимую информацию.

Однако ответ на заявку прейдет не сразу. Горячие линии Save the Children переполнены, поэтому, возможно, придется немного подождать.

Но в организации уверяют, что беспокоится не стоит, каждый получит ответ в порядке очереди.

Не остались в стороне и другие благотворительные организации. Ранее мы рассказали, как получить помощь от Красного Креста.

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