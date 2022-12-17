Платне проживання та обов’язковий PESEL: нові правила для українських біженців у Польщі

Польща стала місцем, куди від війни РФ втекло найбільше українців. Сусідня братська країна допомагає вимушеним біженцям усім необхідним: виплатами, домівкою, освітою та іншим. Однак 14 грудня Сейм Польщі вніс декілька поправок до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом.

Які правки внесли, коли вони ввійдуть в дію та як це вплине на допомогу українцям — далі в матеріалі.

Стягнення плати за проживання біженців у Польщі

Відомо, що польський Сейм вніс правки до закону, що стосується допомоги українським біженцям. 14 грудня за поправку проголосували 429 депутатів, дев’ять депутатів були проти, а 13 депутатів утрималися від голосування.

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Серед змін щодо перебування українських біженців у Польщі — відтепер за проживання у таборі для біженців чи гуртожитку доведеться платити.

Поправка змінює правила надання допомоги воєводами, органами місцевого самоврядування та іншими державними установами для українських біженців.

Що змінилося?

Уже від березня біженці з України отримуватимуть виплати терміном на 120 днів від першого прибуття до Польщі.

Після закінчення такого терміну, людина, яка не належить до особливо вразливих груп, має покрити частину витрат та отримати PESEL.

Тобто, біженці покриватимуть 50% витрат, але — не більше 40 злотих на особу на день. Уже з травня для осіб, що перебувають у Польщі понад 180 днів, частки обов’язкової виплати зросте до 75% — не більше 60 злотих на день.

Це не стосується людей, які належать до особливо вразливих груп населення:

вагітних;

дітей;

осіб пенсійного віку;

осіб, які виховують дитину віком до 12 місяців;

осіб, які здійснюють догляд за трьома та більше дітьми;

осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації;

людей з інвалідністю чи осіб, які за ними доглядають.

Також поправка змінює систему виплати допомоги біженцям. Якщо біженець залишить Польщу на більше ніж 30 днів, тоді виплати для нього скасовуються.

Такий статус може бути наданий повторно, якщо українець знову прибуде до Польщі внаслідок військових дій у його країні.

Перетин кордону для біженців

Відтепер українець у Польщі, який є біженцем, може за допомогою електронного документа, який доступний у додатку Diia.pl, засвідчити право на проживання для біженців. Також такий документ разом із проїзним документом уможливить багаторазовий перетин кордону без візи.

Крім того, з закону буде вилучено норму про особливий порядок видачі посвідки на тимчасове проживання біженцям. Автори постанови підкреслили, що ця зміна жодним чином не позбавляє біженців їхнього права на перебування в Польщі, яке спеціальний акт гарантує протягом 18 місяців з 24 лютого цього року.

Проте з 1 квітня 2023 року українські біженці, які влаштувалися на роботу або ведуть бізнес, зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Наостанок, відтепер українські біженці матимуть всього 30 днів після перетину польського кордону для оформлення PESEL. Якщо біженець перебуває в Польщі уже більше цього терміна та не виготовив собі такий номер, він матиме 30 днів після того, як поправка стане чинною.

Але за кордоном ми часто потребуємо не лише матеріальної допомоги, адже навіть звичайна застуда може завести біженця за кордоном у глухий кут. Які польські ліки є аналогами вітчизняних препаратів, ми пояснювали в іншому матеріалі.

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