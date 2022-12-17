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Платне проживання та обов’язковий PESEL: нові правила для українських біженців у Польщі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 14:00
Платне проживання та обов’язковий PESEL: нові правила для українських біженців у Польщі
Фото: Pexels

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