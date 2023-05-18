Бесплатная помощь и барнхаусы – куда обращаться жертвам сексуального насилия

С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители начали почти 77 тыс. уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военными РФ и их пособниками. Куда обращаться за помощью пострадавшим от сексуального насилия — читай в нашем материале.

Помощь пострадавшим от сексуального насилия — куда обращаться

В большинстве случаев — это нарушение законов и обычаев войны. Важно, чтобы российские оккупанты за все ответили. В том числе и в международных судах. Пострадавшие украинцы могут обращаться за бесплатной правовой помощью.

Более подробно об этом рассказала заместительница министра юстиции Валерия Коломиец. Сейчас зафиксировано 175 фактов сексуального насилия оккупантами. На самом деле эта цифра может быть в разы больше. Люди боятся рассказать об этом, боятся осуждения.

Как свидетельствует практика многих стран, уже переживавших войну, подобные преступления разоблачаются через годы после завершения войны, — говорит Валерия Коломиец.

Фактами сексуального насилия является не только сексуальный контакт, в это входят и преступления россиян по принуждению раздеваться на блокпостах, становиться свидетелем сексуального насилия.

Люди, пережившие сексуальное насилие, имеют право на бесплатную правовую помощь. Офис Генерального прокурора и Министерство юстиции вместе с другими органами сотрудничают, чтобы оказывать помощь людям.

Создан Координационный центр по оказанию помощи жертвам и свидетелям военных преступлений. В каждой прокуратуре региона будет создана специальная должность, этот человек будет общаться с жертвами и свидетелями.

Что такое барнахусы и как это работает

В нескольких регионах Украины есть барнахусы — дома ребенка. С жертвами сексуального преступления нельзя проводить постоянные допросы, стигматизировать общение, ведь это некорректно и причиняет боль.

Поэтому барнахусы были созданы для работы с детьми, ставшими жертвами или свидетелями преступлений российских оккупантов. Они позволяют создать специальные условия, где человек не находится в правоохранительном органе. Там есть возможность общаться не только со следователем, но и с психологом.

Также в барнахусах можно получить юридическую и психологическую поддержку. Внедрение этой инфраструктуры по всей территории Украины является ключевой задачей, чтобы люди более активно обращались и не замалчивали преступления.

Чаще всего люди не обращаются за помощью из-за стыда и отсутствия денег на судебный процесс. Также в обществе все еще властвует мнение, что в насилии виновна жертва. Но это не так, виноват только обидчик.

Бесплатная правовая помощь была создана в первую очередь для того, чтобы люди узнали о своих правах и могли защитить их. Жертвы домашнего насилия и насилия, совершенного во время войны, имеют право на бесплатную помощь профессиональных адвокатов.

Также можно получить психологическую и социальную поддержку. Таким образом, намного легче справиться с проблемой и наказать виновных.

Раньше мы рассказывали о сексуальном насилии над мужчинами — куда обращаться.

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