Сексуализированное насилие над мужчинами существует: что это такое и как пережить

К сожалению, с сексуализованным насилием может столкнуться любой, вне зависимости от пола, возраста и ориентации. При этом маскулинные установки заставляют нас забыть, что жертвами такого вида насилия становятся и мужчины.

По статистике, в США один из 38 мужчин становится жертвой изнасилования. От других же насильственных действий сексуального характера страдает каждый четвертый.

Вопросы сексуализированного насилия над мужчинами подняли в издании Centre for African justice. Так кто может стать жертвой сексуализированного насилия и что с этим делать, читай дальше.

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Сексуализированное насилие над мужчинами: что это и кто уязвим

Сексуализированное насилие — это любые виды сексуального контакта без согласия. Понятие предполагает, что обидчик хочет продемонстрировать власть и контроль над жертвой, а не получить сексуальное удовольствие.

Насилие чаще всего совершают близкие люди, так что можно не сразу осознать и понять, что происходит. Свидетельствовать о сексуальном насилии могут следующие действия обидчика:

секс с пенитрацией — анальный или оральный;

прикосновение к гениталиям;

прямой телесный контакт: интимное прикосновение или мастурбация;

принуждение к просмотру порно или других сексуальных действий.

Сексуализированное насилие часто начинается в детстве, поэтому именно эта группа мужчин наиболее уязвима. По статистике, 14–18% мальчиков имеют такой опыт.

Однако молодые люди тоже находятся в зоне риска. Для большинства первый опыт с сексуальным насилием происходит до 25 лет. В каком бы возрасте человек не пострадал, последствия бесследно точно не минуют.

Последствия сексуального насилия над мужчинами

Последствия для детей и взрослых могут быть разными. Взрослые мужчины, пережившие насилие, часто испытывают стыд и сомнения в своем мужестве, потому что не смогли противостоять насильнику.

Дополнительной причиной переживаний может стать эрекция или эякуляция во время акта насилия. Из-за табуированности темы в обществе и отсутствия осведомленности пострадавшие часто не понимают, что это обычная физиологическая реакция.

Она никак не оправдывает насилие и не свидетельствует, что потерпевший хотел полового акта или получил удовольствие.

Мужчины, перенесшие насилие в детстве, могут ощущать последствия этого и во взрослой жизни:

тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство, флешбеки;

сомнения в собственной сексуальной ориентации;

чувство потери контроля над телом;

расстройства пищевого поведения;

недоверие к миру и ощущение отсутствия будущего;

отказ от романтических отношений или дружбы;

повышенное чувство одиночества, изоляции;

невозможность расслабиться и сложности со сном;

чувство вины или стыда из-за того, что не смог остановить приступ, особенно если была эрекция или эякуляция;

страх говорить о случившемся из-за страха осуждения или недоверия.

Дополнительную проблему создает табуированность темы в обществе и маскулинные установки, которые не дают мужчинам говорить о своем негативном опыте.

Как побороть последствия насилия

Если ты пострадал от сексуализированного насилия, в первую очередь следует признать, что в этом нет твоей вины. Это касается любых видов насилия: физическое принуждение, угрозы и эмоциональные манипуляции.

Если ты испытал такое в детстве или во взрослом возрасте, важно знать, что ты не одинок. Мужчинам нужна такая же помощь, как и другим жертвам сексуального насилия. Итак, если ты стал жертвой насилия:

говори и не бойся об этом говорить;

обратись в полицию, врача или психолога за помощью;

рассмотри терапию или другую поддержку психического здоровья.

Ведь поговорить о своем опыте в безопасном пространстве, понять и принять свои чувства, определить, на ком лежит ответственность — важные составляющие, которые помогают пережить травматический опыт.

К сожалению, украинцы стали свидетелями сексуальных зверств оккупантов над мирным населением, и об этом нельзя молчать. Читай, какие доказательства должна предоставить жертва сексуального насилия.

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