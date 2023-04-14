Сексуализированное насилие над мужчинами существует: что это такое и как пережить

К сожалению, с сексуализованным насилием может столкнуться любой, вне зависимости от пола, возраста и ориентации. При этом маскулинные установки заставляют нас забыть, что жертвами такого вида насилия становятся и мужчины.
По статистике, в США один из 38 мужчин становится жертвой изнасилования. От других же насильственных действий сексуального характера страдает каждый четвертый.
Вопросы сексуализированного насилия над мужчинами подняли в издании Centre for African justice. Так кто может стать жертвой сексуализированного насилия и что с этим делать, читай дальше.
Сексуализированное насилие — это любые виды сексуального контакта без согласия. Понятие предполагает, что обидчик хочет продемонстрировать власть и контроль над жертвой, а не получить сексуальное удовольствие.
Насилие чаще всего совершают близкие люди, так что можно не сразу осознать и понять, что происходит. Свидетельствовать о сексуальном насилии могут следующие действия обидчика:
Сексуализированное насилие часто начинается в детстве, поэтому именно эта группа мужчин наиболее уязвима. По статистике, 14–18% мальчиков имеют такой опыт.
Сексуализированное насилие часто начинается в детстве, поэтому именно эта группа мужчин наиболее уязвима. По статистике, 14–18% мальчиков имеют такой опыт.
Однако молодые люди тоже находятся в зоне риска. Для большинства первый опыт с сексуальным насилием происходит до 25 лет. В каком бы возрасте человек не пострадал, последствия бесследно точно не минуют.
Последствия для детей и взрослых могут быть разными. Взрослые мужчины, пережившие насилие, часто испытывают стыд и сомнения в своем мужестве, потому что не смогли противостоять насильнику.
Дополнительной причиной переживаний может стать эрекция или эякуляция во время акта насилия. Из-за табуированности темы в обществе и отсутствия осведомленности пострадавшие часто не понимают, что это обычная физиологическая реакция.
Она никак не оправдывает насилие и не свидетельствует, что потерпевший хотел полового акта или получил удовольствие.
Она никак не оправдывает насилие и не свидетельствует, что потерпевший хотел полового акта или получил удовольствие.
Мужчины, перенесшие насилие в детстве, могут ощущать последствия этого и во взрослой жизни:
Дополнительную проблему создает табуированность темы в обществе и маскулинные установки, которые не дают мужчинам говорить о своем негативном опыте.
Если ты пострадал от сексуализированного насилия, в первую очередь следует признать, что в этом нет твоей вины. Это касается любых видов насилия: физическое принуждение, угрозы и эмоциональные манипуляции.
Если ты испытал такое в детстве или во взрослом возрасте, важно знать, что ты не одинок. Мужчинам нужна такая же помощь, как и другим жертвам сексуального насилия. Итак, если ты стал жертвой насилия:
Ведь поговорить о своем опыте в безопасном пространстве, понять и принять свои чувства, определить, на ком лежит ответственность — важные составляющие, которые помогают пережить травматический опыт.
К сожалению, украинцы стали свидетелями сексуальных зверств оккупантов над мирным населением, и об этом нельзя молчать. Читай, какие доказательства должна предоставить жертва сексуального насилия.
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