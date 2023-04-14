Якщо ти пережив таке у дитинстві або у дорослому віці, важливо знати, що ти не самотній. Чоловікам потрібна така ж допомога, як і іншим жертвам сексуалізованого насильства. Тож якщо ти став жертвою насилля: 

  • говори й не бійся про це говорити;
  • звернися до поліції, лікаря або психолога по допомогу;
  • розглянь терапію чи іншу підтримку психічного здоров’я.