На жаль, з сексуалізованим насиллям може зіштовхнутися будь-хто, незалежно від статі, віку та орієнтації. Попри це, маскулінні установки змушують нас забути, що жертвами такого виду насилля стають і чоловіки.

За статистикою, у США один з 38 чоловіків стає жертвою зґвалтування. А від інших насильницьких дій сексуального характеру страждає кожен четвертий.

Питання сексуалізованого насилля над чоловіками порушили у видані Centre for African justice. Тож хто може стати жертвою сексуалізованого насилля та що з цим робити, читай далі.

Зараз також дивляться

Сексуалізоване насилля над чоловіками: що це і хто вразливий

Сексуалізоване насильство — це будь-які види сексуального контакту без згоди. Поняття передбачає, що кривдник бажає продемонструвати владу та контроль над жертвою, а не отримати сексуальне задоволення.

Насильство найчастіше чинять близькі люди, тож можна не одразу усвідомити та збагнути, що відбувається. Свідчити про сексуалізоване насилля можуть такі дії кривдника:

секс із пенетрацією — анальний або оральний;

дотик до геніталій;

прямий тілесний контакт, такий як інтимний дотик або мастурбація;

примус до перегляду порно чи інших сексуальних дій.

Сексуалізоване насильство часто починається у дитинстві, тож саме ця група чоловіків є найбільш вразливою. За статистикою, 14–18% хлопчиків мають такий досвід.

Однак молоді люди теж у зоні ризику. Для більшості перший досвід із сексуалізованим насиллям відбувається до 25 років. Хоч би в якому віці людина постраждала, наслідки безслідно точно не минуть.

Наслідки сексуалізованого насилля над чоловіками

Наслідки для дітей та дорослих можуть бути різними. Дорослі чоловіки, які пережили насильство, часто відчувають сором і сумніви у своїй мужності, бо не змогли протистояти насильнику.

Додатковою причиною для переживань може стати ерекція чи еякуляція під час акту насильства. Через табуйованість теми у суспільстві та відсутність обізнаності постраждалі часто не розуміють, що це звичайна фізіологічна реакція.

Вона ніяк не виправдовує насильство і не свідчить про те, що потерпілий хотів статевого акту або отримав задоволення.

Чоловіки, які перенесли насильство в дитинстві, можуть відчувати наслідки цього й у дорослому житті:

тривога, депресія, посттравматичний стресовий розлад, флешбеки;

сумніви щодо власної сексуальної орієнтації;

почуття втрати контролю над тілом;

розлади харчової поведінки;

недовіра до світу та відчуття відсутності майбутнього;

відмова від романтичних стосунків чи дружби;

підвищене почуття самотності, ізоляції;

неможливість розслабитися та труднощі зі сном;

почуття провини чи сорому через те, що не зміг зупинити напад, особливо якщо була ерекція чи еякуляція;

страх говорити про те, що трапилося, через страх осуду або недовіри.

Додаткову проблему створює табуйованість теми у суспільстві та маскулінні установки, які не дають чоловікам говорити про свій негативний досвід.

Як побороти наслідки насильства

Якщо ти постраждав від сексуалізованого насильства, насамперед слід визнати, що в цьому немає твоєї вини. Це стосується будь-яких видів насильства: фізичний примус, погрози та емоційні маніпуляції.

Якщо ти пережив таке у дитинстві або у дорослому віці, важливо знати, що ти не самотній. Чоловікам потрібна така ж допомога, як і іншим жертвам сексуалізованого насильства. Тож якщо ти став жертвою насилля: говори й не бійся про це говорити;

звернися до поліції, лікаря або психолога по допомогу;

розглянь терапію чи іншу підтримку психічного здоров’я.

Адже поговорити про свій досвід у безпечному просторі, зрозуміти та прийняти свої почуття, визначити, на кому лежить відповідальність — це важливі складові, які допомагають пережити травматичний досвід.

На жаль, українці стали свідками сексуальних звірств окупантів над мирним населенням, і про це не можна мовчати. Читай, які докази має надати жертва сексуального насилля.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.