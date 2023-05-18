Безкоштовна допомога та барнхауси — куди звертатися жертвам сексуального насильства

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну правоохоронці розпочали майже 77 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовими РФ та їхніми посібниками. Куди звертатися по допомогу постраждалим від сексуального насильства — читай у нашому матеріалі.

Допомога постраждалим від сексуального насильства — куди звертатися

У більшості випадків — це порушення законів та звичаїв війни. Важливо, щоб російські окупанти за все відповіли. Зокрема і в міжнародних судах. Постраждалі українці можуть звертатися по безоплатну правову допомогу.

Докладніше про це розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Нині зафіксовано 175 фактів сексуального насильства окупантами. Насправді ця цифра може бути в рази більшою. Адже люди бояться розповісти про це, бояться осуду.

Як свідчить практика багатьох країн, які вже переживали війну, подібні злочини викриваються через роки після завершення війни, — каже Валерія Коломієць.

Фактами сексуального насильства є не тільки сексуальний контакт, до цього входять і злочини росіян з примусу роздягатися на блокпостах, ставати свідком сексуального насильства.

Люди, які пережили сексуальне насильство, мають право на безоплатну правову допомогу. Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції разом з іншими органами співпрацюють, щоб надавати допомогу людям.

Створено Координаційний центр з надання допомоги жертвам та свідкам воєнних злочинів. У кожній прокуратурі регіону буде створено спеціальну посаду, ця людина комунікуватиме з жертвами та свідками.

Що таке барнахуси і як це працює

У кількох регіонах України є барнахуси — будинки дитини. З жертвами сексуального злочину не можна проводити постійні допити, стигматизувати спілкування, адже це некоректно та завдає болю.

Тому барнахуси були створені для роботи з дітьми, які стали жертвами або свідками злочинів російських окупантів. Вони дають можливість створити спеціальні умови, де людина не перебуває в правоохоронному органі. Там є можливість спілкуватися не лише зі слідчим, а й з психологом.

Також у барнахусах можна отримати юридичну та психологічну підтримку. Впровадження цієї інфраструктури по всій території України є ключовим завданням, щоб люди активніше зверталися та не замовчували злочини.

Найчастіше люди не звертаються по допомогу через сором та відсутність грошей на судову тяганину. Також у суспільстві все ще панує думка, що в насильстві винна жертва. Але це не так, винен тільки кривдник.

Безкоштовна правова допомога була створена в першу чергу для того, щоб люди ознайомилися зі своїми правами та могли їх захистити. Жертви домашнього насильства та насильства, скоєного під час війни, мають право на безкоштовну допомогу професійних адвокатів.

Також можна отримати психологічну та соціальну підтримку. Таким чином буде набагато легше впоратися з проблемою та покарати винних.

Раніше ми розповідали про сексуальне насилля над чоловіками — куди звертатися.

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