Признали невиновным, а потом извинялись. Что такое сексомния и как ее использовали против жертвы изнасилования

Изнасилование — это преступление, которому нет оправдания, однако в королевской прокуратуре его нашли. Речь идет о деле британки Джейд Макроссен-Нетеркотт.
Ее дело закрыли из-за предположения, что у Джейд было редкое состояние сна под названием сексомния. Однако девушка добилась того, чтобы королевская прокуратура извинилась и признала свою ошибку.
Читай, что такое сексомния и как это расстройство сна использовали, чтобы оправдать изнасилование.
Джейд Макроссен-Нетеркотт вместе с подругой выпили дома просеко, нарядились и поехали отдыхать в бар на юге Лондона.
После его закрытия подруга Джен уехала домой, а сама девушка решила выпить в квартире вместе с друзьями на прощание.
Около двух часов ночи пострадавшая завернулась в одеяло и заснула на диване в гостиной, при этом она четко помнит, что была одета.
Около двух часов ночи пострадавшая завернулась в одеяло и заснула на диване в гостиной, при этом она четко помнит, что была одета.
Фото: BBC
Через три часа она проснулась без штанов и с расстегнутым бюстгальтером, а на противоположной стороне дивана увидела мужчину. Медицинская экспертиза доказала, что у Джен с ним был половой акт.
Парень думал, что она бодрствует — это все, что насильнику удалось сказать. В дальнейшем на допросах он молчал, полиция передала дело в суд. Однако суд так и не состоялся.
Сексомния — это медицински признанное расстройство сна, похожее на лунатизм. Во время нападения сексомнии люди не ходят и не говорят во сне, а совершают сексуальные акты.
При этом их глаза открыты и есть признаки удовлетворения, которые легко спутать с состоянием бодрости и сознания.
При этом их глаза открыты и есть признаки удовлетворения, которые легко спутать с состоянием бодрости и сознания.
Согласно английскому и уэльскому законодательству, если человек спит, он не дает согласия на секс. Также там указано, что человек не виновен в изнасиловании, если он был убежден, что согласие было.
Сексомния — это расстройство, которое может дискредитировать жертву и оправдать насильника, будто бы он был убежден, что она очень хочет секса. Это использовали и в деле Джейд.
Эксперты сна предположили, что у девушки было расстройство. Определили это на основе нескольких слов девушки при подаче заявления в полицию.
Она оговорилась, что в 16 лет у нее случился единичный случай лунатизма и время от времени она говорит во сне. Однако когда девушка была в длительных отношениях, ничего подобного с ней не случалось.
Королевский суд решил принять во внимание это предположение, прямо перед заседанием оправдал обвиняемого и закрыл дело.
Это произошло совершенно внезапно, и я была в шоке, до тех пор никогда не слышала о сексомнии, — говорит Джейд.
Это произошло совершенно внезапно, и я была в шоке, до тех пор никогда не слышала о сексомнии, — говорит Джейд.
Девушка не успела обжаловать решение, но не сдалась. Она потратила время на повторное расследование, чтобы выяснить, действительно ли сексомния может оправдать насильника.
Девушка запросила все показания, в том числе допросы полиции, результаты токсикологических анализов, показания свидетелей и отчеты экспертов по сну, и тщательно их изучила.
В документах было два заключения экспертов по сну. Один — от защиты обвиняемого, а другого наняла сама прокуратура. Оба определили, что у Джен вполне мог случиться случай сексомнии.
Девушка не верила в это, поэтому обратилась к еще одному эксперту, который, в отличие от других коллег, хотя бы провел специальные тесты.
Девушка не верила в это, поэтому обратилась к еще одному эксперту, который, в отличие от других коллег, хотя бы провел специальные тесты.
По результатам было невозможно определить, был у Джен приступ сексомнии или нет, ведь у нее наблюдалось два состояния, которые являлись потенциальными провоцирующими факторами сексомнии.
Доктор Эбрагим рассказал, что научные исследования ограничены, а точного способа диагностики сексомнии нет. Он впервые столкнулся с тем, что ее наличие допустили у жертвы.
Люди, которых он видел с этим расстройством, были преимущественно мужчинами. Как правило, они имели историю сексуального поведения во сне.
Люди, которых он видел с этим расстройством, были преимущественно мужчинами. Как правило, они имели историю сексуального поведения во сне.
Согласно рекомендациям Королевской прокуратуры, сексомнию и другие случаи лунатизма, которые использует защита, нужно тщательно обжаловать в суде, а Джен этого шанса не дали.
Со всеми доказательствами девушка снова пошла в суд и подала апелляцию по праву жертвы на пересмотр дела.
Прокурор, пересмотрев все доказательства, снова признал свою ошибку и то, что дело следовало передать в суд, ведь присяжные могли признать мужчину виновным.
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