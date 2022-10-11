Признали невиновным, а потом извинялись. Что такое сексомния и как ее использовали против жертвы изнасилования

Изнасилование — это преступление, которому нет оправдания, однако в королевской прокуратуре его нашли. Речь идет о деле британки Джейд Макроссен-Нетеркотт.

Ее дело закрыли из-за предположения, что у Джейд было редкое состояние сна под названием сексомния. Однако девушка добилась того, чтобы королевская прокуратура извинилась и признала свою ошибку.

Читай, что такое сексомния и как это расстройство сна использовали, чтобы оправдать изнасилование.

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Что случилось на самом деле

Джейд Макроссен-Нетеркотт вместе с подругой выпили дома просеко, нарядились и поехали отдыхать в бар на юге Лондона.

После его закрытия подруга Джен уехала домой, а сама девушка решила выпить в квартире вместе с друзьями на прощание.

Около двух часов ночи пострадавшая завернулась в одеяло и заснула на диване в гостиной, при этом она четко помнит, что была одета.

Через три часа она проснулась без штанов и с расстегнутым бюстгальтером, а на противоположной стороне дивана увидела мужчину. Медицинская экспертиза доказала, что у Джен с ним был половой акт.

Парень думал, что она бодрствует — это все, что насильнику удалось сказать. В дальнейшем на допросах он молчал, полиция передала дело в суд. Однако суд так и не состоялся.

Что такое сексомния

Сексомния — это медицински признанное расстройство сна, похожее на лунатизм. Во время нападения сексомнии люди не ходят и не говорят во сне, а совершают сексуальные акты.

При этом их глаза открыты и есть признаки удовлетворения, которые легко спутать с состоянием бодрости и сознания.

Согласно английскому и уэльскому законодательству, если человек спит, он не дает согласия на секс. Также там указано, что человек не виновен в изнасиловании, если он был убежден, что согласие было.

Сексомния — это расстройство, которое может дискредитировать жертву и оправдать насильника, будто бы он был убежден, что она очень хочет секса. Это использовали и в деле Джейд.

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Эксперты сна предположили, что у девушки было расстройство. Определили это на основе нескольких слов девушки при подаче заявления в полицию.

Она оговорилась, что в 16 лет у нее случился единичный случай лунатизма и время от времени она говорит во сне. Однако когда девушка была в длительных отношениях, ничего подобного с ней не случалось.

Королевский суд решил принять во внимание это предположение, прямо перед заседанием оправдал обвиняемого и закрыл дело.

Это произошло совершенно внезапно, и я была в шоке, до тех пор никогда не слышала о сексомнии, — говорит Джейд.

Девушка не успела обжаловать решение, но не сдалась. Она потратила время на повторное расследование, чтобы выяснить, действительно ли сексомния может оправдать насильника.

Извинения королевской прокуратуры

Девушка запросила все показания, в том числе допросы полиции, результаты токсикологических анализов, показания свидетелей и отчеты экспертов по сну, и тщательно их изучила.

В документах было два заключения экспертов по сну. Один — от защиты обвиняемого, а другого наняла сама прокуратура. Оба определили, что у Джен вполне мог случиться случай сексомнии.

Девушка не верила в это, поэтому обратилась к еще одному эксперту, который, в отличие от других коллег, хотя бы провел специальные тесты.

По результатам было невозможно определить, был у Джен приступ сексомнии или нет, ведь у нее наблюдалось два состояния, которые являлись потенциальными провоцирующими факторами сексомнии.

Доктор Эбрагим рассказал, что научные исследования ограничены, а точного способа диагностики сексомнии нет. Он впервые столкнулся с тем, что ее наличие допустили у жертвы.

Люди, которых он видел с этим расстройством, были преимущественно мужчинами. Как правило, они имели историю сексуального поведения во сне.

Согласно рекомендациям Королевской прокуратуры, сексомнию и другие случаи лунатизма, которые использует защита, нужно тщательно обжаловать в суде, а Джен этого шанса не дали.

Со всеми доказательствами девушка снова пошла в суд и подала апелляцию по праву жертвы на пересмотр дела.

Прокурор, пересмотрев все доказательства, снова признал свою ошибку и то, что дело следовало передать в суд, ведь присяжные могли признать мужчину виновным.

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