Визнали невинним, а потім перепрошували. Що таке сексомнія та як її використали проти жертви зґвалтування

Зґвалтування — це злочин, якому немає виправдання, однак у королівській прокуратурі його знайшли. Йдеться про справу британки Джейд Макроссен-Нетеркотт.

Її справу закрили через припущення, що у Джейд був рідкісний стан сну під назвою сексомнія. Однак дівчина домоглася того, щоб королівська прокуратура попросила вибачення та визнала свою помилку.

Читай, що таке сексомнія та як цей розлад сну використали аби виправдати зґвалтування.

Зараз також дивляться

Що трапилося насправді

Джейд Макроссен-Нетеркотт разом з подругою випили вдома просеко, гарно вбралися та поїхали відпочивати у бар на півдні Лондона.

Після його закриття подруга Джен поїхала додому, а сама дівчина вирішила випити у квартирі разом з друзями на прощання.

Близько другої години ночі постраждала загорнулась у ковдру та заснула на дивані у вітальні, при цьому вона чітко пам’ятає, що була одягнена.

За три години вона прокинулася без штанів та з розстебнутим бюстгальтером, а на протилежному боці дивана побачила чоловіка. Медична експертиза довела, що у Джен з ним був статевий акт.

Хлопець думав, що вона не спить — це все, що насильнику вдалося сказати. Надалі на допитах він мовчав, і поліція передала справу до суду. Однак суд так і не відбувся.

Що таке сексомнія

Сексомнія — це медично визнаний розлад сну, схожий на лунатизм. Під час нападу сексомнії люди уві сні не ходять та не говорять, а здійснюють сексуальні акти.

При цьому їхні очі відкриті і є ознаки задоволення, що легко можна сплутати зі станом бадьорості та свідомості.

Відповідно до англійського та уельського законодавства, якщо людина спить, вона не дає згоди на секс. Також там зазначено, що особа не є винною у зґвалтуванні, якщо вона була переконана, що згода була.

Сексомнія — це розлад, який може дискредитувати жертву та виправдати ґвалтівника, який нібито був переконаний, що вона дуже хоче сексу. Це використали й у справі Джейд.

Читати на тему СБУ передала до суду першу справу про зґвалтування під час війни СБУ закінчила розслідування у першій справі про зґвалтування під час війни, тепер на військового злочинця чекає суд.

Експерти зі сну припустили, що у дівчини був розлад сну. Визначили це на основі кількох її слів під час подання заяви в поліцію.

Вона обмовилася, що у 16 років у неї трапився поодинокий випадок лунатизму й час від часу вона говорить уві сні. Однак коли дівчина була у тривалих стосунках, нічого подібного з нею не траплялося.

Королівський суд вирішив надати такої ваги цьому припущенню, що прямо перед засіданням виправдав обвинуваченого і закрив справу.

Це сталося абсолютно раптово, і я була шокована, до того часу ніколи не чула про сексомнію, — каже Джейд.

Дівчина не встигала оскаржити рішення, однак не здалася. Вона витратила чимало часу на повторне розслідування, щоб з’ясувати, чи справді сексомнія може виправдати насильника.

Вибачення королівської прокуратури

Дівчина зробила запит на усі свідчення, зокрема допити поліції, результати токсикологічних аналізів, свідчення свідків і звіти експертів зі сну, і ретельно їх вивчила.

У документах було два висновки експертів зі сну. Один — від захисту обвинуваченого, а другого найняла сама прокуратура. Обидва визначили, що у Джен цілком міг трапитися випадок сексомнії.

Дівчина не вірила в це, тому звернулася до ще одного експерта, який, на відміну від інших колег, провів спеціальні тести.

За результатами тестів було неможливо визначити, був у Джен напад сексомнії чи ні, адже у неї спостерігалося два стани, які були потенційними факторами провокування сексомнії.

Доктор Ебрагім розповів їй, що наукові дослідження обмежені, а точного способу діагностики сексомнії немає. Він уперше зіштовхнувся з тим, що її припустили у жертви.

Люди, яких він бачив з цим розладом, були переважно чоловіками. Зазвичай вони мали історію сексуальної поведінки уві сні.

Згідно з рекомендаціями Королівської прокуратури, сексомнію та інші випадки лунатизму, які використовує захист, потрібно ретельно оскаржувати в суді, а Джен цього шансу не дали.

З усіма доказами дівчина знову пішла до суду та подала апеляцію за правом жертви на перегляд справи.

Прокурор, переглянувши всі докази знову, визнав свою помилку і те, що справу слід було передати до суду, адже присяжні могли визнати чоловіка винним.

Сьогодні по всій Україні лунають вибухи. Нагадаємо тобі покрокову інструкцію, як діяти на вулиці та вдома при обстрілі. Пам’ятай про безпеку та бережи себе.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.