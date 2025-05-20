SMS от Vodafone и фейк-аккаунты Зеленского: новые мошеннические схемы в Telegram

Мошенники снова активизировались в Telegram. На этот раз они посылают сообщения от имени компаний и создают фейковые страницы политиков и публичных лиц. Центр противодействия дезинформации предупреждает украинцев об опасности и призывает быть осмотрительными.

Мошеннические схемы в Telegram: злоумышленники пишут от имени Vodafone

ЦПД предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram от имени Vodafone. В мессенджере появились аккаунты, маскирующиеся под мобильного оператора и рассылающие пользователям ложные сообщения.

Среди фейков якобы завершение действия номера и просьба заменить SIM-карту.

В центре добавляют, что это мошенничество, а Vodafone официально сообщает, что компания никогда не посылает эти сообщения через мессенджеры.

— Вся важная информация поступает только через официальные каналы — сайт, приложение My Vodafone или короткий номер 111, — напоминает оператор.

Следовательно, ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам и выполнять действия с SIM без проверки источника.

Фейковые аккаунты Зеленского и Малюка

Также Центр противодействия дезинформации зафиксировал создание фейковых аккаунтов президента Украины Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главы СБУ Василия Малюка в Telegram.

Там отметили, что у президента, первой леди и руководителя ОП есть официальные аккаунты с соответствующим знаком верификации (синяя галочка). Что касается деятельности главы СБУ, то ее освещает официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Все же другие ресурсы фейковые, а в некоторых случаях их создают на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их.

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