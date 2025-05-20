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SMS от Vodafone и фейк-аккаунты Зеленского: новые мошеннические схемы в Telegram

Ирина Танасийчук, журналист сайта 20 мая 2025, 18:00
SMS от Vodafone и фейк-аккаунты Зеленского: новые мошеннические схемы в Telegram
Фото Unsplash
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