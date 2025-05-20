SMS від Vodafone і фейк-акаунти Зеленського: нові шахрайські схеми в Telegram

Шахраї знову активізувалися в Telegram. Цього разу вони надсилають повідомлення від імені компаній та створюють фейкові сторінки політиків і публічних осіб. Центр протидії дезінформації попереджає українців про небезпеку та закликає бути обачними.

Шахрайські схеми в Telegram: зловмисники пишуть від імені Vodafone

ЦПД попередили про нову шахрайська схема в Telegram від імені Vodafone. В месенджері з’явилися акаунти, які маскуються під мобільного оператора і розсилають користувачам неправдиві повідомлення.

Серед фейків нібито завершення дії номера та прохання замінити SIM-картку.

У центрі додають, що це шахрайство, а Vodafone офіційно повідомляє, що компанія ніколи не надсилає ці повідомлення через месенджери.

— Уся важлива інформація надходить суто через офіційні канали — сайт, додаток My Vodafone або короткий номер 111, — нагадує оператор.

Тож в жодному разі не можна переходити за підозрілими посиланнями та виконувати дії із SIM без перевірки джерела.

Фейкові акаунти Зеленського та Малюка

Також Центр протидії дезінформації зафіксував створення фейкових акаунтів президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голови СБУ Василя Малюка в Telegram.

Там зазначили, що у президента, першої леді та керівника ОП є офіційні акаунти з відповідним знаком верифікації (синя пташка). Щодо діяльності голови СБУ, то її висвітлює офіційний Telegram-канал Служби безпеки України.

Всі ж інші ресурси є фейковими, а у деяких випадках їх створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх.

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