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SMS від Vodafone і фейк-акаунти Зеленського: нові шахрайські схеми в Telegram

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 20 Травня 2025, 18:00
SMS від Vodafone і фейк-акаунти Зеленського: нові шахрайські схеми в Telegram
Фото Unsplash
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