Чем отличается инверторный генератор от обычного и как они работают: объяснение

Приближается зима, а значит, украинцы снова будут готовиться к перебоям с электроэнергией. Именно поэтому многие уже сегодня скупают павербанки, генераторы и другие устройства, которые смогут облегчить жизнь в самые сложные времена. Чем отличается инверторный генератор от обычного — читай в материале.
По словам автомеханика Андрея Маценко, отличий между этими устройствами есть множество. Однако самое главное — у инверторных генераторов меньший расход и громкость во время работы. Хотя стоят они гораздо дороже, чем обычные.
Инверторные генераторы выбирают и по другим факторам. Например, людей привлекают следующие показатели:
По словам эксперта, покупая такую вещь для дома, следует определиться с тем, на какую сумму ты рассчитываешь. То есть, если ты хочешь сэкономить, покупай обычный генератор.
Однако он может испортить некоторую технику от скачков напряжения.
Однако он может испортить некоторую технику от скачков напряжения.
Совершенно по-другому работает инверторный, который выдает напряжение без перепадов и скачков благодаря работе преобразователя тока вместе с регулятором. Последний точно не повредит тебе дорогостоящую технику и аппаратуру.
Если рассматривать характеристики, то переменный ток в инверторном превращается в постоянный, и его характеристики выравниваются, а затем он снова становится переменным, но уже с идеальной синусоидой.
Если ты постоянно будешь бегать и включать генератор, переставлять его с места на место, когда отключат электроэнергию, тогда вес имеет не последнее значение.
Необходимо понимать, что здесь снова выиграют инверторные устройства, ведь они легкие и компактные.
Необходимо понимать, что здесь снова выиграют инверторные устройства, ведь они легкие и компактные.
Кроме этого, они потребляют на 40% меньше бензина, чем обычные, почти не шумят во время работы и производят мало выхлопов. Поэтому если ты в состоянии потратить на инверторный генератор в 2-2,5 раза больше, чем за обычный бензиновый, лучше остановить выбор на нем.
А как подключиться к Wi-Fi, когда дома нет электроэнергии? Спойлер: можно обойтись без дорогих генераторов. Подробности читай в материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.