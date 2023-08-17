Чем отличается инверторный генератор от обычного и как они работают: объяснение

Приближается зима, а значит, украинцы снова будут готовиться к перебоям с электроэнергией. Именно поэтому многие уже сегодня скупают павербанки, генераторы и другие устройства, которые смогут облегчить жизнь в самые сложные времена. Чем отличается инверторный генератор от обычного — читай в материале.

Чем отличается инверторный генератор от обычного: главные отличия

По словам автомеханика Андрея Маценко, отличий между этими устройствами есть множество. Однако самое главное — у инверторных генераторов меньший расход и громкость во время работы. Хотя стоят они гораздо дороже, чем обычные.

Инверторные генераторы выбирают и по другим факторам. Например, людей привлекают следующие показатели:

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автономность;

выработка высококачественной электроэнергии;

защита от перепадов напряжения в сети электропитания;

простота эксплуатации;

безопасность.

Какой генератор выбрать: инверторный или обычный?

По словам эксперта, покупая такую вещь для дома, следует определиться с тем, на какую сумму ты рассчитываешь. То есть, если ты хочешь сэкономить, покупай обычный генератор.

Однако он может испортить некоторую технику от скачков напряжения.

Совершенно по-другому работает инверторный, который выдает напряжение без перепадов и скачков благодаря работе преобразователя тока вместе с регулятором. Последний точно не повредит тебе дорогостоящую технику и аппаратуру.

Если рассматривать характеристики, то переменный ток в инверторном превращается в постоянный, и его характеристики выравниваются, а затем он снова становится переменным, но уже с идеальной синусоидой.

Инверторный и обычный генератор: есть ли разница в весе

Если ты постоянно будешь бегать и включать генератор, переставлять его с места на место, когда отключат электроэнергию, тогда вес имеет не последнее значение.

Необходимо понимать, что здесь снова выиграют инверторные устройства, ведь они легкие и компактные.

Кроме этого, они потребляют на 40% меньше бензина, чем обычные, почти не шумят во время работы и производят мало выхлопов. Поэтому если ты в состоянии потратить на инверторный генератор в 2-2,5 раза больше, чем за обычный бензиновый, лучше остановить выбор на нем.

А как подключиться к Wi-Fi, когда дома нет электроэнергии? Спойлер: можно обойтись без дорогих генераторов. Подробности читай в материале.

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