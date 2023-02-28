Генераторы: от топлива до электричества — рассказываем, как выбрать идеальный вариант

Генераторы превращают химическую энергию топлива (бензина, солярки, газа) сначала в механическое вращение коленчатого вала, а затем — в электрическую энергию.

Этим достигается независимость от внешних источников тока и высокая автономность работы, за что генераторы и снискали славу на рынке. Количество моделей увеличивается, характеристики меняются, поэтому вопрос выбора остается актуальным. С этим и другими вопросами относительно генераторов можно обращаться к команде интернет-магазина 220volt.com.ua по ссылке https://220volt.com.ua/generatory.htm.

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Цель использования генератора

Для выбора необходимой именно вам модели генератора электроэнергии в первую очередь необходимо определиться — в каком месте и с какой целью он будет работать. Начинать с вида топлива — не совсем корректно.

С точки зрения цены бензин и дизельное топливо не настолько отличаются по стоимости, чтобы это влияло на рабочие процессы. Газ — гораздо дешевле, однако и опасней с точки зрения правил пожарной безопасности в отношении баллонов.

Бытовые генераторы

Имеют компактные размеры и воздушное охлаждение, что также положительно влияет на вес генератора. С другой стороны, его мощность небольшая и годится для поддержания тока в сети на коротком временном отрезке. Могут быть одно- и трехфазными.

Мощность портативного генератора зависит от вида топлива: для бензина это до 10 кВт, для дизеля — до 20 кВт.

Часто применяются в домашнем хозяйстве на случай экстренного отключения света.

Стационарные генераторы

Если речь об обеспечении электропитанием производственных площадок на длительный период времени, то это — стационарные (профессиональные) генераторные станции. Они отличаются надежностью и долговечностью работы, но их установкой должны заниматься профессионалы.

Большая стоимость окупается расходом топлива и простотой технического обслуживания.

Чаще стационарные генераторы — трехфазные, мощность — до 2 МВт, топливо — дизель (реже — газ).

В случае бензиновых и дизельных генераторов, независимо от размеров, кроме покупки и обслуживания, актуальна услуга аренды.

По каким параметрам выбрать генератор?

Бензиновые и дизельные генераторы есть смысл оценивать по одной группе параметров, поскольку в своей структуре оба варианта основываются на ДВС.

Габариты — бензиновые более компактные.

Расход топлива — дизельные более экономные.

Запуск на морозе — лучше бензин, плохая солярка может замерзнуть.

Стоимость аренды — бензиновый дешевле.

Надежность — дизельные надежнее.

Мощность — бензиновые для бытовых нужд, дизельные — для производственных.

Газовые генераторы используют баллонный или магистральный газ. Это самый дешевый вариант превращения топлива в электроэнергию.

Также газовые генераторы отличаются экологичностью, универсальностью и низким уровнем шума. Но они часто выходят из строя из-за низкого качества топлива, имеют ограниченный бюрократией ввод в работу и при больших габаритах имеют меньшую мощность, чем бензиновые и дизельные аналоги.

А как подключиться к Wi-Fi, когда дома нет электроэнергии? Спойлер: можно обойтись без дорогих генераторов. Подробности читай в материале.